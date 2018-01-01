Усик: Брієдіс - хороший боксер, але я хочу його пояс

Усик поділився своїми очікуваннями від поєдинку з латвійцем

Чемпіон світу за версією WBO в першій важкій вазі Олександр Усик поділився думкою про майбутній бій з Майрісом Брієдісом в рамках WBSS. Усик зізнався, що з нетерпінням чекає поєдинок з латвійцем. «Брієдіс - хороший боєць, але я хочу отримати його пояс. З нетерпінням чекаю поєдинку в Ризі. Це буде чудова подія», - сказав він.



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Олександр Усик. Фото: xsport.ua

Усик поділився своїми очікуваннями від поєдинку з латвійцем

Чемпіон світу за версією WBO в першій важкій вазі Олександр Усик поділився думкою про майбутній бій з Майрісом Брієдісом в рамках WBSS.

Усик зізнався, що з нетерпінням чекає поєдинок з латвійцем.

«Брієдіс - хороший боєць, але я хочу отримати його пояс. З нетерпінням чекаю поєдинку в Ризі. Це буде чудова подія», - сказав він.

«Впевнений, багато хто з України приїде, щоб підтримати мене. Люди можуть розраховувати на цікавий бій двох чемпіонів, які прагнуть потрапити в фінал турніру і завоювати трофей імені Мохаммеда Алі», - заявив Усик.

Бій Усик - Брієдіс відбудеться 27 січня в рамках півфіналу World Boxing Super Series.