Усик прибув до Риги на бій проти Брієдіса (фото)
- Сьогодні, 14:30
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Розсилка
Боксер сфотографувався з командою і опублікував фото на своїй сторінці в Instagram
Чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик прибув до Риги, де відбудеться півфінальний бій WBSS проти Майріса Брієдіса.
Українець завершив підготовку до поєдинку і разом з командою вирушив до Латвії.
Зійшовши з трапа літака, боксер сфотографувався з командою і опублікував фото на своїй сторінці в Instagram.
«Ми прибули до Риги, всім добра», - написав боксер.
Раніше повідомлялося, що Усик і Бріедіс тільки за вихід у ринг зароблять по 800 тисяч доларів.
Переможець отримає в два рази більше.
Зустріч пройде 27 січня на «Арені Рига» місткістю в 10 300 глядачів.
До речі, в Латвії очікують, що Усика приїдуть підтримати в Ригу близько п'яти тисяч уболівальників з України.