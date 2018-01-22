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    Усик прибув до Риги на бій проти Брієдіса (фото)

    Боксер сфотографувався з командою і опублікував фото на своїй сторінці в Instagram
    Чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик прибув до Риги, де відбудеться півфінальний бій WBSS проти Майріса Брієдіса. Українець завершив підготовку до поєдинку і разом з командою вирушив до Латвії. Зійшовши з трапа літака, боксер сфотографувався з командою і опублікував фото на своїй сторінці в Instagram. «Ми прибули до
    • Сьогодні, 14:30
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    Олександр Усик
    Олександр Усик

    Боксер сфотографувався з командою і опублікував фото на своїй сторінці в Instagram

    Чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик прибув до Риги, де відбудеться півфінальний бій WBSS проти Майріса Брієдіса.

    Українець завершив підготовку до поєдинку і разом з командою вирушив до Латвії.

    Зійшовши з трапа літака, боксер сфотографувався з командою і опублікував фото на своїй сторінці в Instagram.

    «Ми прибули до Риги, всім добра», - написав боксер.

    Раніше повідомлялося, що Усик і Бріедіс тільки за вихід у ринг зароблять по 800 тисяч доларів.

    Переможець отримає в два рази більше.

    Зустріч пройде 27 січня на «Арені Рига» місткістю в 10 300 глядачів.

    До речі, в Латвії очікують, що Усика приїдуть підтримати в Ригу близько п'яти тисяч уболівальників з України.

    бокс Олександр Усик
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