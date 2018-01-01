Усик може заробити 1,6 мільйона доларів за бій з Брієдісом
- Сьогодні, 10:12
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Олександр Усик. Фото: xsport.ua
Українець проведе поєдинок з титулованим латвійцем
Гарантовані гонорари учасників півфінальних боїв Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) в першій важкій вазі, в яких Олександр Усик зустрінеться з Майрісом Брієдісоном, а Мурат Гассієв - з Юніером Дортікосом, складуть 800 тисяч доларів США.
Переможці цих поєдинків отримають додатково ще по 800 тисяч доларів призових за вихід у фінал змагань, повідомляє Матч-ТВ.
Також повідомляється, що учасники фінального поєдинку WBSS гарантовано отримають по 2 мільйони доларів призових, а переможець додатково отримає таку ж суму.
Нагадаємо, що Усика у бою з Брієдісом підтримають близько п'яти тисяч українців.