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    Усик може заробити 1,6 мільйона доларів за бій з Брієдісом

    Українець проведе поєдинок з титулованим латвійцем
    Гарантовані гонорари учасників півфінальних боїв Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) в першій важкій вазі, в яких Олександр Усик зустрінеться з Майрісом Брієдісоном, а Мурат Гассієв - з Юніером Дортікосом, складуть 800 тисяч доларів США. Переможці цих поєдинків отримають додатково ще по 800 тисяч доларів призових за вихід у фінал змагань,
    • Сьогодні, 10:12
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    Олександр Усик. Фото: xsport.ua
    Олександр Усик. Фото: xsport.ua

    Українець проведе поєдинок з титулованим латвійцем

    Гарантовані гонорари учасників півфінальних боїв Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) в першій важкій вазі, в яких Олександр Усик зустрінеться з Майрісом Брієдісоном, а Мурат Гассієв - з Юніером Дортікосом, складуть 800 тисяч доларів США.

    Переможці цих поєдинків отримають додатково ще по 800 тисяч доларів призових за вихід у фінал змагань, повідомляє Матч-ТВ.

    Також повідомляється, що учасники фінального поєдинку WBSS гарантовано отримають по 2 мільйони доларів призових, а переможець додатково отримає таку ж суму.

    Нагадаємо, що Усика у бою з Брієдісом підтримають близько п'яти тисяч українців.

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