Усик про Крим: Кого я зрадив з вас, що ви мені такі питання собачі задаєте?

Непереможний важкоатлет відповів на резонансне питання, чи вважає він анексований півострів українською територією

Чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик відверто зізнався, що досить давно не був у анексованому Криму. Боксер зустрічав новорічні свята в Києві, а також відповів на питання про Крим на прес-конференції в Києві. «Я не був в Криму вже півроку. Відзначав свята в Києві зі своєю сім'єю. Я тут живу вже багато часу, дочка



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Олександр Усик. Фото: Getty Images

Непереможний важкоатлет відповів на резонансне питання, чи вважає він анексований півострів українською територією

Чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик відверто зізнався, що досить давно не був у анексованому Криму.

Боксер зустрічав новорічні свята в Києві, а також відповів на питання про Крим на прес-конференції в Києві.

«Я не був в Криму вже півроку. Відзначав свята в Києві зі своєю сім'єю. Я тут живу вже багато часу, дочка пішла в школу, діти - в садок. А в своє улюблене місто (Сімферополь) я їжджу, бо у мене там куми, близькі. Я там народився, там хрестився. Як то кажуть, коли починаєш літати, не забувай, з ким ти повзав», - сказав Усик на прес-конференції в Києві.

Непереможний важкоатлет також відповів на резонансне питання, чи вважає він анексований півострів українською територією.

«Крим - це Україна? Я не папуга, щоб повторювати по 100 разів, що, де, коли. Ось ви можете поїхати туди без кордонів, проїхати, як зазвичай? Або полетіти на літаку? Скажіть, яка ваша мета, щоб спровокувати мене і говорити такі дурниці? Щоб потім люди з не зовсім нормальним мисленням говорили: «Ах, ти, пес, зрадник!» Кого я зрадив з вас, що ви мені такі питання собачі задаєте? Я представляю Україну в усьому світі. Прапор піднімається український і гімн грає України. Ось моя відповідь провокаторам!» - резюмував чемпіон.

Джерело: ua.tribuna.com