Узгоджуються формальності. Новий тренер «Шахтаря» уже в Україні



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Луїш Каштру узгоджує деталі контракту з донецьким клубом Аbola

Португальські ЗМІ не сумніваються в тому, хто стане наступником Паулу Фонсеки

Головний тренер португальського «Ґімарайша» Луїш Каштру вже прибув в Україну, де він стане новим наставником «Шахтаря», повідомляє Аbola.

За інформацією видання, сторони уточнюють останні деталі контракту, який буде укладено на два роки. Переговори йдуть дуже швидко, і вже сьогодні про угоду буде оголошено офіційно.

Нагадаємо, що попередній наставник «гірників», інший португалець Паулу Фонсека, який очолював клуб з літа 2016 року, сьогодні, 11 червня очолив італійську «Рому».