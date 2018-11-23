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    Ужиловському не вдалося пробитися до фіналу парного турніру в Італії

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    Володимир Ужиловський - Ужиловському не вдалося пробитися до фіналу парного турніру в Італії
    Володимир Ужиловський

    Володимир Ужиловський завершує виступ на «челленджері» в Андрії

    Українець разом з Володимиром Ігнатіком з Білорусі покидає змагання після поразки в 1/2 фіналу від дуету Марк-Андреа Хюслер (Швейцарія) / Девід Пел (Нідерланди): 5-7, 4-6.

    Суперники провели на корті 1 годину і 9 хвилин. Ужиловський і Ігнатік зрівняли рахунок з 3-5, але потім програли два гейми поспіль. У кінцівці другого сету українець і білорус програли один гейм на подачі, а Хюслер і Співав подали на перемогу.

    Пізніше сьогодні за путівки до півфіналу одиночного турніру будуть боротися Сергій Стaховський і Ілля Мaрченко.

    Джерело: btu.org.ua

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