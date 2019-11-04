Оборонець «Динамо» Попов засвітився з новою пасією – віце-міс України-2019 (фото)



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Закохані голубки Денис Попов і Єлизавета Маруняк Іван Вербицький

З коханою Денис обіймався після матчу зі «Львовом»

20-річний оборонець команди київського «Динамо» Денис Попов засвітив свою дівчину. Відразу після фінального свистка матчу 13-го туру української Прем’єр-ліги, в якому «Динамо» перемогло 4:0 «Львів», а сам Денис забив четвертий м’яч у ворота суперників, хлопець підійшов до трибун. Він ніжно обіймався з брюнеткою.

Ліза і Денис

Кохана Попова – 19-річна віце-міс України Universe-2019 Єлизавета Маруняк. З доступних джерел знаходимо, що дівчина родом із Києва, вона три роки займалася цирковим мистецтвом і виступала в цирку, десять років відвідувала секцію художньої гімнастики. Серед захоплень Єлизавети – спорт, математика, малювання та кулінарія.

Дівчина вважає себе амбіційною, цілеспрямованою, харизматичною.

Єлизавета Маруняк

«Я допомагаю всім, хто потребує моєї допомоги: чи то людина літнього віку, чи то маленька беззахисна тваринка. Нещодавно я підібрала цуценят та прилаштувала їх до сусідів», - пише Ліза.

Улюбленою цитатою красуні начебто є слова Наполеона Бонапарта: «У моєму словнику немає слова «неможливо».

Зауважимо, що під час молодіжного чемпіонату світу в Польщі, на якому збірна України влітку цього року сенсаційно стала чемпіоном, Денис Попов обіймався з іншою дівчиною. Блондинкою.

Влітку в Дениса була інша любов

Нагадаємо, що на молодіжному мундіалі Денис Попов забив три м’ячі і всі – головою. Також головою Денис провів переможний м’яч у ворота «Шахтаря» в недавньому матчі 1/8 фіналу Кубка України. «Львову» він забив ногою.