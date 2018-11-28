В аварії гелікоптера загинув колишній чемпіон американської Формули BMW



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Загиблому було всього 28 років

Річард Філіп, чемпіон 2005 року Формули BMW США, був серед тих, хто загинув під час падіння гелікоптера у Домініканській Республіці.

28-річний француз, що був молодшим братом переможця гонок Indycar Нельсона Філіпа, загинув разом зі своїм дідусем та трьома іншими людьми, включно з пілотом, підполковником домініканських ВПС.

Згідно з повідомленням Associated Press (AP), EuroCopter EC120 вилетів із готелю в Ріо-Сан-Хуані до будинку Філіпа в Каса де Кампо.

Директор слідчої комісії з авіаційних аварій розповів, що контакт із гелікоптером був втрачений на відстані біля 40 кілометри на північний захід від місця призначення.

Після перемоги в американській Формулі BMW у 2005 році Філіп у 2006-му перейшов до атлантичної серії Champ Car, де ганявся за юніорську команду Forsythe Racing.

Пізніше, у 16 років, Філіп продемонстрував здібності, подібні до таланту свого брата Нельсона. Його найвищим моментом сезону був фініш на другому місці у Клівленді, хоча він дав зрозуміти, що хотів би здобути більше «формульного» досвіду в Європі наступного року.

Після періоду виступів у Формулі Renault 3,5 у командах Fortec і Carlin та Європейській Формулі-3 Філіп у 2009-му повернувся до Сполучених Штатів і приєднався до команди Genoa Racing в серії Indy Lights. Він здобув друге місце на Лонг-Біч, після чого через аварію на трасі Канзас пропустив кілька гонок.

Він повернувся до гонок із командою Team PBIR, і в Едмонтоні завоював чергову другу позицію.

Джерело: ua.Motorsport.com