В аварії гелікоптера загинув колишній чемпіон американської Формули BMW
-
Розсилка
Загиблому було всього 28 років
Річард Філіп, чемпіон 2005 року Формули BMW США, був серед тих, хто загинув під час падіння гелікоптера у Домініканській Республіці.
28-річний француз, що був молодшим братом переможця гонок Indycar Нельсона Філіпа, загинув разом зі своїм дідусем та трьома іншими людьми, включно з пілотом, підполковником домініканських ВПС.
Згідно з повідомленням Associated Press (AP), EuroCopter EC120 вилетів із готелю в Ріо-Сан-Хуані до будинку Філіпа в Каса де Кампо.
Директор слідчої комісії з авіаційних аварій розповів, що контакт із гелікоптером був втрачений на відстані біля 40 кілометри на північний захід від місця призначення.
Після перемоги в американській Формулі BMW у 2005 році Філіп у 2006-му перейшов до атлантичної серії Champ Car, де ганявся за юніорську команду Forsythe Racing.
Пізніше, у 16 років, Філіп продемонстрував здібності, подібні до таланту свого брата Нельсона. Його найвищим моментом сезону був фініш на другому місці у Клівленді, хоча він дав зрозуміти, що хотів би здобути більше «формульного» досвіду в Європі наступного року.
Після періоду виступів у Формулі Renault 3,5 у командах Fortec і Carlin та Європейській Формулі-3 Філіп у 2009-му повернувся до Сполучених Штатів і приєднався до команди Genoa Racing в серії Indy Lights. Він здобув друге місце на Лонг-Біч, після чого через аварію на трасі Канзас пропустив кілька гонок.
Він повернувся до гонок із командою Team PBIR, і в Едмонтоні завоював чергову другу позицію.
Джерело: ua.Motorsport.com