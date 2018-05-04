В Італії трагічно загинула 18-річна регбістка

Ребекка Бралья під час матчу сильно вдарилася головою, а померла після операції

В Італії померла 18-річна регбісткі Ребекка Бралья, яка виступала за клуб «Аматорі Парма». Про це повідомляється на сайті Федерації регбі країни. Під час матчу Кубка Італії спортсменка впала та вдарилася потилицею. Вона була доставлена у лікарню, де дівчині провели операцію, проте врятувати її не вдалося. Найближчі матчі з регбі на



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Ребекка Бралья

Ребекка Бралья під час матчу сильно вдарилася головою, а померла після операції

В Італії померла 18-річна регбісткі Ребекка Бралья, яка виступала за клуб «Аматорі Парма».

Про це повідомляється на сайті Федерації регбі країни.

Під час матчу Кубка Італії спортсменка впала та вдарилася потилицею.

Вона була доставлена у лікарню, де дівчині провели операцію, проте врятувати її не вдалося.

Найближчі матчі з регбі на території країни почнуться з хвилини мовчання.

У вересні 2017 року регбіст аргентинського клубу «Берасатегі» Гонсало Кастро помер від отриманої під час матчу третього дивізіону чемпіонату країни травми.

20-річний спортсмен у боротьбі з суперником отримав удар коліном у груди та попросив заміну. Пізніше у нього почалися судоми. Кастро доставили в лікарню, де він помер від серцевого нападу.

Трьома роками раніше 17-річний новозеландський регбіст Джордан Кемп зіткнувся головою із суперником під час матчу і втратив свідомість. Після цього його доставили лікарню, де він помер.

Джерело: Лента.Ру