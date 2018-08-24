В «Олімпік» може перейти екс-гравець «Шахтаря», а Буено забив перший м'яч за «Динамо» (відео)



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Артур Міранян (справа). Фото ФК «Вардар»

Артур Міранян може повернутися у чемпіонат України

22-річний форвард Артур Міранян, який у складі «Шахтаря» U-19 грав у юнацькій Лізі чемпіонів, може продовжити кар'єру в «Олімпіку».

На даний момент він проходить перегляд у команді Романа Санжара, передає «Футбол NEWS».

У сезоні-2014/15 Міранян захищав кольори македонського «Вардара», після чого грав у складі вірменського «Пюніка».

Викликався до юнацьких збірних України, а також молодіжну збірну Вірменії.

Водночас, новачок «Динамо» Вітор Буено зіграв у матчі за команду U-21 проти одеського «Чорноморця».

Буено відкрив рахунок у матчі на 19-й хвилині.

Загалом же поєдинок завершився бойовою нічиєю з рахунком 3:3.