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    В «Олімпік» може перейти екс-гравець «Шахтаря», а Буено забив перший м'яч за «Динамо» (відео)

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    Артур Міранян (справа). Фото ФК &laquo;Вардар&raquo; - В «Олімпік» може перейти екс-гравець «Шахтаря», а Буено забив перший м'яч за «Динамо» (відео)
    Артур Міранян (справа). Фото ФК «Вардар»

    Артур Міранян може повернутися у чемпіонат України

    22-річний форвард Артур Міранян, який у складі «Шахтаря» U-19 грав у юнацькій Лізі чемпіонів, може продовжити кар'єру в «Олімпіку».

    На даний момент він проходить перегляд у команді Романа Санжара, передає «Футбол NEWS».

    У сезоні-2014/15 Міранян захищав кольори македонського «Вардара», після чого грав у складі вірменського «Пюніка».

    Викликався до юнацьких збірних України, а також молодіжну збірну Вірменії.

    Водночас, новачок «Динамо» Вітор Буено зіграв у матчі за команду U-21 проти одеського «Чорноморця».

    Буено відкрив рахунок у матчі на 19-й хвилині.

    Загалом же поєдинок завершився бойовою нічиєю з рахунком 3:3.

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