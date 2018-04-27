В Росії добудували останній стадіон до Чемпіонату світу-2018

«Самара Арена» стала останнім стадіоном ЧС-2018, введеним в експлуатацію

«Самара Арена», яка влітку прийматиме матчі Чемпіонату світу-2018, отримала дозвіл на введення в експлуатацію. Про це повідомляє офіційний сайт Мінспорту Росії. У суботу, 28 квітня, на стадіоні пройде тестовий матч між місцевими «Крыльями Советов» і воронезьким «Факелом» в рамках ФНЛ. «Самара