В Росії добудували останній стадіон до Чемпіонату світу-2018
- 27 Квiтня, 18:27
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Розсилка
«Самара Арена» стала останнім стадіоном ЧС-2018, введеним в експлуатацію
«Самара Арена», яка влітку прийматиме матчі Чемпіонату світу-2018, отримала дозвіл на введення в експлуатацію.
Про це повідомляє офіційний сайт Мінспорту Росії.
У суботу, 28 квітня, на стадіоні пройде тестовий матч між місцевими «Крыльями Советов» і воронезьким «Факелом» в рамках ФНЛ.
«Самара Арена» стала останнім стадіоном ЧС-2018, введеним в експлуатацію. Її місткість становить 45 тисяч глядачів.
Будівництво йшло з відставанням графіка, стадіон введений фактично за півтора місяці до старту турніру.
Самара прийме 6 матчів мундіалю: зустрічі групового етапу Коста-Ріка - Сербія (17 червня), Данія - Австралія (21 червня), Уругвай - Росія (25 червня) і Сенегал - Колумбія (28 червня), а також по одному матчу 1/8 фіналу і 1/4 фіналу.
Чемпіонат світу-2018 пройде в Росії з 14 червня по 15 липня.