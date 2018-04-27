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    В Росії добудували останній стадіон до Чемпіонату світу-2018

    «Самара Арена» стала останнім стадіоном ЧС-2018, введеним в експлуатацію
    «Самара Арена», яка влітку прийматиме матчі Чемпіонату світу-2018, отримала дозвіл на введення в експлуатацію. Про це повідомляє офіційний сайт Мінспорту Росії. У суботу, 28 квітня, на стадіоні пройде тестовий матч між місцевими «Крыльями Советов» і воронезьким «Факелом» в рамках ФНЛ. «Самара
    • 27 Квiтня, 18:27
    • Розсилка
    &laquo;Самара Арена&raquo;. Фото: Getty Images
    «Самара Арена». Фото: Getty Images

    «Самара Арена» стала останнім стадіоном ЧС-2018, введеним в експлуатацію

    «Самара Арена», яка влітку прийматиме матчі Чемпіонату світу-2018, отримала дозвіл на введення в експлуатацію.

    Про це повідомляє офіційний сайт Мінспорту Росії.

    У суботу, 28 квітня, на стадіоні пройде тестовий матч між місцевими «Крыльями Советов» і воронезьким «Факелом» в рамках ФНЛ.

    «Самара Арена» стала останнім стадіоном ЧС-2018, введеним в експлуатацію. Її місткість становить 45 тисяч глядачів.

    Будівництво йшло з відставанням графіка, стадіон введений фактично за півтора місяці до старту турніру.

    Самара прийме 6 матчів мундіалю: зустрічі групового етапу Коста-Ріка - Сербія (17 червня), Данія - Австралія (21 червня), Уругвай - Росія (25 червня) і Сенегал - Колумбія (28 червня), а також по одному матчу 1/8 фіналу і 1/4 фіналу.

    Чемпіонат світу-2018 пройде в Росії з 14 червня по 15 липня.

    Росія НОВИНИ ФУТБОЛУ будівництво ЧС-2018
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