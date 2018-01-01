В Україні розпочався конкурс на участь в «Іграх Нескорених»

Наступні «Ігри Нескорених» пройдуть у жовтні 2018-го року

В Україні розпочався конкурсний відбір на участь в «Іграх Нескорених». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. «У жовтні 2018 року п’ятнадцять українських військових вдруге візьмуть участь у міжнародних змаганнях #InvictusGames. Цього року Ігри Нескорених відбуватимуться у



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Україна на «Іграх Нескорених». Фото: Радіо Свобода

Наступні «Ігри Нескорених» пройдуть у жовтні 2018-го року

В Україні розпочався конкурсний відбір на участь в «Іграх Нескорених».

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

«У жовтні 2018 року п’ятнадцять українських військових вдруге візьмуть участь у міжнародних змаганнях #InvictusGames. Цього року Ігри Нескорених відбуватимуться у Сіднєї, Австралія», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, участь у конкурсному відборі можуть взяти:

- ветеран, або діючий військовослужбовець Збройних сил України,

- Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Національна поліція України, Служба безпеки України;

- особа, що має посвідчення учасника бойових дій; особа, яка отримала поранення, травму чи захворювання під час, або в наслідок виконання службових обов’язків в зоні бойових дій в АТО, або в ході миротворчих операцій за участю України.

Збір заявок триватиме до 25 лютого 2018 року.