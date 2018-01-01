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    В Україні розпочався конкурс на участь в «Іграх Нескорених»

    Наступні «Ігри Нескорених» пройдуть у жовтні 2018-го року
    В Україні розпочався конкурсний відбір на участь в «Іграх Нескорених». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. «У жовтні 2018 року п’ятнадцять українських військових вдруге візьмуть участь у міжнародних змаганнях #InvictusGames. Цього року Ігри Нескорених відбуватимуться у
    • Сьогодні, 13:56
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    <p>Україна на &laquo;Іграх Нескорених&raquo;. Фото: Радіо Свобода</p>

    Україна на «Іграх Нескорених». Фото: Радіо Свобода

    Наступні «Ігри Нескорених» пройдуть у жовтні 2018-го року

    В Україні розпочався конкурсний відбір на участь в «Іграх Нескорених».

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

    «У жовтні 2018 року п’ятнадцять українських військових вдруге візьмуть участь у міжнародних змаганнях #InvictusGames. Цього року Ігри Нескорених відбуватимуться у Сіднєї, Австралія», — йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, участь у конкурсному відборі можуть взяти:

    - ветеран, або діючий військовослужбовець Збройних сил України,

    - Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Національна поліція України, Служба безпеки України;

    - особа, що має посвідчення учасника бойових дій; особа, яка отримала поранення, травму чи захворювання під час, або в наслідок виконання службових обов’язків в зоні бойових дій в АТО, або в ході миротворчих операцій за участю України.

    Збір заявок триватиме до 25 лютого 2018 року.

    Австралія конкурс
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