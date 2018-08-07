  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Суперлізі України з баскетболу виступатиме вісім клубів

    • Розсилка
    В Суперлізі України з баскетболу виступатиме вісім клубів

    Сезон у Суперлізі розпочнеться на початку жовтня

    Стали відомі клуби, які у сезоні 2018/2019 виступатимуть у чоловічій Суперлізі.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    За результатами опрацьованих Директоратом ФБУ попередніх заявок клубів щодо участі в Чемпіонаті України з баскетболу серед чоловічих команд Дивізіону «А» сезону 2018/2019 рр. (Суперліга) право брати участь в Суперлізі отримали вісім клубів.

    Склад учасників Суперліги:

    БК «Динамо Одеса»
    БК «Дніпро»
    БК «Запоріжжя»
    БК «Київбаскет»
    МБК «Миколаїв»
    БК «Авантаж-Політехнік»
    БК «Хімік»
    БК «Черкаські Мавпи»

    Сезон у Суперлізі розпочнеться на початку жовтня.

    Робочою датою є 5 жовтня.

    Передувати першому туру буде розіграш Суперкубку України за участі чемпіона попереднього сезону Суперліги - БК «Черкаські Мавпи» та переможця Кубка України попереднього сезону - БК «Дніпро».

    чемпіонат України баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ