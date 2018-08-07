В Суперлізі України з баскетболу виступатиме вісім клубів



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Сезон у Суперлізі розпочнеться на початку жовтня

Стали відомі клуби, які у сезоні 2018/2019 виступатимуть у чоловічій Суперлізі.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

За результатами опрацьованих Директоратом ФБУ попередніх заявок клубів щодо участі в Чемпіонаті України з баскетболу серед чоловічих команд Дивізіону «А» сезону 2018/2019 рр. (Суперліга) право брати участь в Суперлізі отримали вісім клубів.

Склад учасників Суперліги:

БК «Динамо Одеса»

БК «Дніпро»

БК «Запоріжжя»

БК «Київбаскет»

МБК «Миколаїв»

БК «Авантаж-Політехнік»

БК «Хімік»

БК «Черкаські Мавпи»

Сезон у Суперлізі розпочнеться на початку жовтня.

Робочою датою є 5 жовтня.

Передувати першому туру буде розіграш Суперкубку України за участі чемпіона попереднього сезону Суперліги - БК «Черкаські Мавпи» та переможця Кубка України попереднього сезону - БК «Дніпро».