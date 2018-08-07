В Суперлізі України з баскетболу виступатиме вісім клубів
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Сезон у Суперлізі розпочнеться на початку жовтня
Стали відомі клуби, які у сезоні 2018/2019 виступатимуть у чоловічій Суперлізі.
Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
За результатами опрацьованих Директоратом ФБУ попередніх заявок клубів щодо участі в Чемпіонаті України з баскетболу серед чоловічих команд Дивізіону «А» сезону 2018/2019 рр. (Суперліга) право брати участь в Суперлізі отримали вісім клубів.
Склад учасників Суперліги:
БК «Динамо Одеса»
БК «Дніпро»
БК «Запоріжжя»
БК «Київбаскет»
МБК «Миколаїв»
БК «Авантаж-Політехнік»
БК «Хімік»
БК «Черкаські Мавпи»
Сезон у Суперлізі розпочнеться на початку жовтня.
Робочою датою є 5 жовтня.
Передувати першому туру буде розіграш Суперкубку України за участі чемпіона попереднього сезону Суперліги - БК «Черкаські Мавпи» та переможця Кубка України попереднього сезону - БК «Дніпро».