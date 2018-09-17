Вацко: Ігор Суркіс розуміє, що Хацкевич не винен



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Віктор Вацко. Фото: Footballua.tv

За словами коментатора, провал київської команди – вина клубу під назвою «Динамо» і вина президента

Експерт програми «Великий футбол» на каналі «Футбол 1» розповів, чому президент «Динамо» Ігор Суркіс не прийняв відставку головного тренера команди Олександра Хацкевича.

На думку Віктора Вацка, він би віддав належне власнику клубу, інформує офіційний сайт телеканалів «Футбол 1 / 2».

«Хацкевич був розчарований результатами. Глобальний результат – невихід у груповий етап Ліги чемпіонів. Локальний результат – дві невдачі поспіль у чемпіонаті України. Після матчу з «Карпатами» були нерви, тому так було сказано», - сказав коментатор.

«У цій ситуації я б віддав належне Ігорю Суркісу, який залишив тренера. Це означає, що президент розуміє, що тренер не винен. Це вина клубу під назвою «Динамо» і вина президента. Не має права клуб, який ставить перед собою завдання вийти у груповий етап Ліги чемпіонів, підходити до головного матчу сезону з 19-річними нападниками», - додав Вацко.

На переконання журналіста, найлегший спосіб для президента – сказати, що в усьому винен тренер.

«Але президент говорить, що є довіра до Хацкевича. Він дає нам зрозуміти, що президент не зробив правильних кроків для того, щоб допомогти Хацкевичу у кадровому плані», - підсумував він.