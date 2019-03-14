«Валенсія» вирвала нічию на останніх секундах і вибила «Краснодар» (відео)



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UEFA Europa League

В іншому матчі «Зальцбург» переграв «Наполі», але залишає Лігу Європи

Щойно завершилися два матчі-відповіді в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи.

«Наполі» вдало розпочав матч, забивши вже в дебюті зустрічі, проте після голу Міліка італійці відпустили гру. Це і не дивно, адже «Зальцбургу», зважаючи на результат першого матчу (0:3), потрібно було забивати п’ять голів і не пропустити жодного, щоб пройти в чвертьфінал Ліги Європи. У підсумку австрійці тричі відзначилися завдяки Даббуру, Гульбрандсену та Лайтгеба та навіть перемогли, проте залишили турнір.

В паралельній зустрічі події розгорталися не так активно. «Валенсія» віддала ініціативу «Краснодару», відштовхуючись від перемоги в першій грі (2:1). Росіяни змогли забити під завісу зустрічі, проте іспанці на останніх секунд вирвали рятівну нічию.

Результати матчів першої сесії матчів-відповідей в 1/8 фіналу Ліги Європи:

«Зальцбург» - «Наполі» - 3:1 (перша гра – 0:3)

«Краснодар» - «Валенсія» - 0:0 (1:2)

«Динамо» - «Челсі» - 0:5 (0:3)