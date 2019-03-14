  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Валенсія» вирвала нічию на останніх секундах і вибила «Краснодар» (відео)

    • Розсилка
    «Валенсія» вирвала нічию на останніх секундах і вибила «Краснодар» (відео)
    UEFA Europa League

    В іншому матчі «Зальцбург» переграв «Наполі», але залишає Лігу Європи

    Щойно завершилися два матчі-відповіді в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи.

    «Наполі» вдало розпочав матч, забивши вже в дебюті зустрічі, проте після голу Міліка італійці відпустили гру. Це і не дивно, адже «Зальцбургу», зважаючи на результат першого матчу (0:3), потрібно було забивати п’ять голів і не пропустити жодного, щоб пройти в чвертьфінал Ліги Європи. У підсумку австрійці тричі відзначилися завдяки Даббуру, Гульбрандсену та Лайтгеба та навіть перемогли, проте залишили турнір.

    В паралельній зустрічі події розгорталися не так активно. «Валенсія» віддала ініціативу «Краснодару», відштовхуючись від перемоги в першій грі (2:1). Росіяни змогли забити під завісу зустрічі, проте іспанці на останніх секунд вирвали рятівну нічию.

    Результати матчів першої сесії матчів-відповідей в 1/8 фіналу Ліги Європи:

     «Зальцбург» - «Наполі» - 3:1 (перша гра – 0:3)

    «Краснодар» - «Валенсія» - 0:0 (1:2)

    «Динамо» - «Челсі» - 0:5 (0:3)

     Читайте також:  Бісяться з Жиру: «Челсі» завдало «Динамо» рекордної єврокубкової поразки в історії (відео)
    Ліга Європи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ