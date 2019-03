Бісяться з Жиру: «Челсі» завдало «Динамо» рекордної єврокубкової поразки в історії (відео)

Наше щастя, що «Челсі» забив тільки п’ять м’ячів

Молоду динамівську команду Олександра Хацкевича поставили на місце. Жорстко, навіть жорстоко. На вчорашній прес-конференції тренер киян обіцяв атакувати великими силами. «Челсі» відразу позбавив киян м’яча, а в ході зустрічі ще й наколотив у ворота Денниса Бойка повну торбу м’ячів.

«Динамо» (Київ, Україна) – «Челсі» (Лондон, Англія) – 0:5

Голи: 0:1 – Олів’є Жиру (5). 0:2 – Олів’є Жиру (33). 0:3 – Маркос Алонсо (45+1). 0:4 – Олів’є Жиру (59). 0:5 – Гадсон-Одої (78)

«Динамо»: Денис Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Віталій Миколенко – Сергій Сидорчук (к) (Че-че, 65), Шепелєв (Олександр Андрієвський, 87) – Віктор Циганков, Шапаренко, Сідклей (Євген Смирний¸82) – Гармаш. Тренер – Олександр Хацкевич

«Челсі»: Аррізабалаґа – Заппакоста (Аспілікета, 69), Рюдіґер, Андреас Крістенсен, Маркос Алонсо – Нґоло Канте (Жоржіньо, 65), Ковачіч, Лофтус-Чік – Гадсон-Одої, Олів’є Жиру, Вілліан (к) (Педро, 74). Тренер – Мауріціо Саррі

Судді: Штілер — Пікель, Ґіттельманн — Марко Фрітц, Осмерс (усі — Німеччина)

14 березня. Київ. НСК «Олімпійський». 64 830 глядачів

На цей раз лондонці довго з нашим віце-чемпіоном не панькалися. Вже на п’ятій хвилині Вілліан подав кутовий, Рубен Лофтус-Чік передачу продовжив, а Олів’є Жиру розстріляв ворота впритул – 0:1.

Другий м’яч теж вийшов найелементарнішим: Маркос Алонсо від бокової лінії зліва виконав зрячу передачу низом в район одинадцятиметрової позначки, а Жиру пробив точно в кут – 0:2.

Надодачу «Динамо» ще й отримало гол у роздягальню. Каллум Гадсон-Одої віддав справа, а Маркос Алонсо, якого наша оборона традиційно залишила без опіки, вразив стулку з меж воротарського – 0:3.

Marcos Alonso goal . Assist by Callum Hudson Odoi.



Funny how Chelsea only score these type of goals against these dead European clubs #DYNCHE pic.twitter.com/KttDvLdx5h