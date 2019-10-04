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    Вайлдер спрогнозував переможця реваншу Джошуа – Руїс

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    Деонтей Вайлдер - Вайлдер спрогнозував переможця реваншу Джошуа – Руїс
    Деонтей Вайлдер
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    Чемпіон WBC має чітке передчуття підсумку бою

    Чемпіон світу з боксу в важкій категорії за версією WBC Деонтей Вайлдер спрогнозував підсумок реваншу між Ентоні Джошуа та Енді Руїса.

    Американець має чітке передчуття, що Джошуа знову програє.

    «Я справді не вірю, що він готовий до реваншу проти Руїса. Він має довести, що я помиляюся. Повірте мені, у мене шосте відчуття», - передає слова Вайлдера Sky Sports.

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    Поєдинок Джошуа – Руїс відбудеться 7 грудня в Саудівській Аравії.

    бокс Ентоні Джошуа Діонтей Вайлдер Енді Руїс
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