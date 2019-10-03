Українці зможуть у прямому ефірі побачити бій, який вирішить долю Берінчика в профі-боксі



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Зараз 31-річний Берінчик знаходиться на сьомій сходинці рейтингу WBO. На його рахунку - 11 поєдинків, всі закінчилися перемогою українського боксера, 7 - достроково

Чи зможе Денис Берінчик захистити свій титул? Чи вдасться йому гідно відповісти на зухвалі заяви Патріціо Морено?

У суботу, 5 жовтня, о 22:25 в програмі «Великий бокс» на «Інтер» дивіться трансляцію поєдинку між українцем Денисом Берінчиком та мексиканцем Патріціо Морено. Наш боксер захищатиме свій титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO в легкій вазі.

Майбутній бій вирішить долю Дениса Берінчика в професійному боксі. Перемога в цьому поєдинку підніме нашого боксера в світовому рейтингу, а поразка може позбавити його шансів на чемпіонство.

Зараз 31-річний Берінчик знаходиться на сьомій сходинці рейтингу WBO. На його рахунку - 11 поєдинків, всі закінчилися перемогою українського боксера, 7 - достроково. Свій титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO в легкій вазі Денис завоював у 2018 році, відправивши в нокаут філіппінця Росекі Крістобаля. А в квітні цього року успішно захистив свій пояс в поєдинку з японцем Ніхіто Аракава.

Патріціо Морено всього 24 роки, але на його рахунку вже 29 поєдинків на профі-рингу, 26 з яких завершилися перемогою. Попередній бій Морено провів в серпні цього року проти свого співвітчизника Едгара Пуерто, завоювавши перемогу за очками. Про нинішнього суперника Патріціо відгукується невтішно, називаючи Дениса Берінчика прохідним боксером, що не становить для нього загрози. Мексиканець абсолютно впевнений: з України він полетить з поясом WBO.

«Зараз моя мета - захистити свій титул, яким я дуже дорожу, і рухатися далі до статусу офіційного претендента на титул чемпіона світу, - розповідає Денис Берінчик. - Неважливо, хто буде моїм суперником на цьому шляху. Я готовий битися з будь-яким боксером. Нинішній противник, Патріціо Морено, - молодий, в рингу буде постійно атакувати. У моїй професійній кар'єрі вже був поєдинок з представником мексиканської школи боксу - Хуаном Окурою, і це був нелегкий для мене бій. А щодо заяв Морено, що я прохідний боксер - подивимося 5 жовтня, чи зможе він подолати мене».

В андеркарті вечора боксу на ринг вийдуть ще два українця. Олег Малиновський битиметься з екс-чемпіоном з Італії Вітторіо Паррінелло, а Дмитро Митрофанов проведе поєдинок проти сербського боксера Новака Радуловича.