Важко хвора олімпійська чемпіонка з легкої атлетики потребує допомоги



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У Тетяна Буракової (Пророченко) відбувся рецидив захворювання Запорізький спорт

Тетяні Бураковій (Пророченко) зараз 67

Тетяна Буракова (Пророченко), легенда української легкої атлетики, яка виграла дві олімпійські медалі – золото Москви-1980 та бронзу Монреалю-1976 в естафетному бігу 4х400 м бореться зі страшним недугом і потребує нашої підтримки.

Рік тому у Тетяни Василівни виявили онкологічне захворювання. Вона пройшла тривалий курс хіміотерапії, стан її здоров’я покращився. Але зараз відбувся рецидив. Знову потрібна хіміотерапія, серйозніша і дуже коштовна.

Самотужки родина Тетяни Буракової її оплатити не зможе.

Допомогти нашій уславленій спортсменці у лікуванні можна, перерахувавши кошти на її особисту картку «ПриватБанку» - 4149 4991 1506 9518.

Джерело: Запорізький спорт