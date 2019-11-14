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    Важко хвора олімпійська чемпіонка з легкої атлетики потребує допомоги

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    У Тетяна Буракової (Пророченко) відбувся рецидив захворювання - Важко хвора олімпійська чемпіонка з легкої атлетики потребує допомоги
    У Тетяна Буракової (Пророченко) відбувся рецидив захворювання
    Запорізький спорт

    Тетяні Бураковій (Пророченко) зараз 67

    Тетяна Буракова (Пророченко), легенда української легкої атлетики, яка виграла дві олімпійські медалі – золото Москви-1980 та бронзу Монреалю-1976 в естафетному бігу 4х400 м бореться зі страшним недугом і потребує нашої підтримки.

    Рік тому у Тетяни Василівни виявили онкологічне захворювання. Вона пройшла тривалий курс хіміотерапії, стан її здоров’я покращився. Але зараз відбувся рецидив. Знову потрібна хіміотерапія, серйозніша і дуже коштовна.

    Самотужки родина Тетяни Буракової її оплатити не зможе.

    Допомогти нашій уславленій спортсменці у лікуванні можна, перерахувавши кошти на її особисту картку «ПриватБанку» - 4149 4991 1506 9518. 

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    Джерело: Запорізький спорт

    Олімпійські ігри (Олімпіада) легка атлетика рак естафета Тетяна Буракова (Пророченко)
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