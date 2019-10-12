Кенієць Кіпчоґе став першою людиною, яка вибігла марафон з двох годин



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Еліуд Кіпчоґе доводить, що межі людським можливостям немає Фото з соцмереж

Видатний атлет з другою спроби переписав історію

Сьогодні, 12 жовтня у Відні легендарний кенійський бігун, олімпійський чемпіон Еліуд Кіпчоґе став першою людиною в світі, яка подолала марафонську дистанцію менш, ніж за дві години. Година, 59 хвилин і 40 секунд – такий від нині новий орієнтир у бігу на 42,2 км.

Зауважимо, що офіційний світовий рекорд, встановлений раніше на марафонській дистанції, теж належить Кіпчоґе і становить 2:01.39. Він був встановлений 16 вересня 2018 року на Берлінському марафоні.

«Я біжу, щоб показати, що немає жодних перешкод для людини», - говорить сам Кіпчоґе.

Зауважимо, що з першої спроби кенійського бігуна подолати двогодинну межу на дистанції 42,2 км минуло більше двох років. Тоді, 6 травня 2017 року, Кіпчоґе пробіг марафонську дистанцію в італійській Монці за 2:00.25.

Хоча від поставленої мети Кіпчоґе віддали 26 секунд, він тоді встановив неофіційний (цей марафон не входив в програму IAAF – Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій) світовий рекорд, до якого ніхто з його суперників за минулий час навіть не наблизився.

І ось тепер Еліуд нарешті втілив свою мрію.