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    «Верес» підписав контракти з двома вихованцями київського «Динамо»

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    Антон Котляр - «Верес» підписав контракти з двома вихованцями київського «Динамо»
    Антон Котляр

    За рівненський клуб гратимуть Антон Котляр і Максим Боровець

    Півзахисник Антон Котляр підписав з «Вересом» контракт строком на півроку.

    Раніше він уже виступав за «червоно-чорних», інформує офіційний сайт рівненського клубу.

    Із літа 2016-го по зиму 2018-го футболіст провів за рівнян 41 матч і забив два голи.

    Котляр народився 7 березня 1993 року у Кропивницькому. Зріст - 165 см, вага - 67 кг.

    Вихованець ДЮСШ-2 (Кропивницький) та академії київського «Динамо». Попередні клуби: «Сталь» (Кам'янське), «Нафтан» (Білорусь), «Геліос» (Харків).

    Окрім того, «Верес» підписав контракт із ще одним новачком. Це 26-річний півзахисник Максим Боровець.

    Термін дії угоди – один рік.

    Боровець народився 15 квітня 1992 року у Христинівці Черкаської області. Зріст 175 см, вага - 70 кг.

    Вихованець олімпійського коледжу імені Івана Піддубного та академії столичного «Динамо». Попередні клуби: «Динамо» (Київ), «Таврія» (Сімферополь), «Металіст» (Харків), «Буковина» (Чернівці), ФК «Полтава», «Колос» (Ковалівка), «Арсенал-Київ».

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