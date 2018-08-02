«Верес» підписав контракти з двома вихованцями київського «Динамо»
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За рівненський клуб гратимуть Антон Котляр і Максим Боровець
Півзахисник Антон Котляр підписав з «Вересом» контракт строком на півроку.
Раніше він уже виступав за «червоно-чорних», інформує офіційний сайт рівненського клубу.
Із літа 2016-го по зиму 2018-го футболіст провів за рівнян 41 матч і забив два голи.
Котляр народився 7 березня 1993 року у Кропивницькому. Зріст - 165 см, вага - 67 кг.
Вихованець ДЮСШ-2 (Кропивницький) та академії київського «Динамо». Попередні клуби: «Сталь» (Кам'янське), «Нафтан» (Білорусь), «Геліос» (Харків).
Окрім того, «Верес» підписав контракт із ще одним новачком. Це 26-річний півзахисник Максим Боровець.
Термін дії угоди – один рік.
Боровець народився 15 квітня 1992 року у Христинівці Черкаської області. Зріст 175 см, вага - 70 кг.
Вихованець олімпійського коледжу імені Івана Піддубного та академії столичного «Динамо». Попередні клуби: «Динамо» (Київ), «Таврія» (Сімферополь), «Металіст» (Харків), «Буковина» (Чернівці), ФК «Полтава», «Колос» (Ковалівка), «Арсенал-Київ».