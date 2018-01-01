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    «Верес» завершив зимові збори нічиєю з «Десною»

    «Верес» виставив на поєдинок склад, близький до оптимального
    «Верес» і «Десна» не забили голів у контрольному матчі на зборах в Туреччині. Цей поєдинок анонсувався командами як матч дружби - в минулому сезоні клуби вели відчайдушну боротьбу за місце в УПЛ, але в підсумку в класі підвищився «Верес», який посів третє місце, а «Десна», яка стала другою, не
    • Сьогодні, 16:16
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    &laquo;Верес&raquo; - &laquo;Десна&raquo;
    «Верес» - «Десна»

    «Верес» виставив на поєдинок склад, близький до оптимального

    «Верес» і «Десна» не забили голів у контрольному матчі на зборах в Туреччині.

    Цей поєдинок анонсувався командами як матч дружби - в минулому сезоні клуби вели відчайдушну боротьбу за місце в УПЛ, але в підсумку в класі підвищився «Верес», який посів третє місце, а «Десна», яка стала другою, не пройшла атестацію.

    «Верес» виставив на поєдинок склад, близький до оптимального - з новачків в старті виявилися досвідчені Каменюка, Кожанов, Каленчук та Куліш. Але моментів все одно було мало, а голів команди і зовсім не забили.

    Цей спаринг став для «Вереса» останнім на зборах в Туреччині. Вже 13 лютого команда повернеться в Україну, де буде готуватися безпосередньо до матчу 20-го туру УПЛ проти «Ворскли», який пройде 17 лютого.

    Товариський матч

    «Верес» - «Десна» - 0:0

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