«Вест Гем» веде переговори щодо придбання австрійця на позицію Ярмоленка



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Валетин Лацаро Фото взяте з сайту fifa.com

«Молотобійці» вирішили не чекати відновлення футболіста, а вже взимку закрити проблемну позицію

«Вест Гем» в очікуванні відновлення від тривалих травм Мануеля Ланцині та Андрія Ярмоленка вирішив підшукати заміну футболістам.

Як повідомляє австрійське видання laola1.at, «молотобійці» цікавляться 22-річним вінгером «Герти» Валентіно Лазаро.

Згідно з даними ЗМІ, німецький клуб запросив за свого гравця 30 мільйонів євро.

Лазаро провів попередній сезон у «Герті» на правах оренди, а минулого літа берлінський клуб викупив контракт австрійця у «Зальцбурга» за 6,5 мільйона євро, підписавши з ним контракт до літа 2021 року.

У поточному сезоні на рахунку Лазаро 13 матчів, один гол і дві гольові передачі.

Нагадаємо, Реал може в січні купити Кавані, Ібрагімович перейде в «Мілан» на півроку.

Джерело: Динамомания