«Вест Гем» веде переговори щодо придбання австрійця на позицію Ярмоленка
-
Розсилка
«Молотобійці» вирішили не чекати відновлення футболіста, а вже взимку закрити проблемну позицію
«Вест Гем» в очікуванні відновлення від тривалих травм Мануеля Ланцині та Андрія Ярмоленка вирішив підшукати заміну футболістам.
Як повідомляє австрійське видання laola1.at, «молотобійці» цікавляться 22-річним вінгером «Герти» Валентіно Лазаро.
Згідно з даними ЗМІ, німецький клуб запросив за свого гравця 30 мільйонів євро.
Лазаро провів попередній сезон у «Герті» на правах оренди, а минулого літа берлінський клуб викупив контракт австрійця у «Зальцбурга» за 6,5 мільйона євро, підписавши з ним контракт до літа 2021 року.
У поточному сезоні на рахунку Лазаро 13 матчів, один гол і дві гольові передачі.
Нагадаємо, Реал може в січні купити Кавані, Ібрагімович перейде в «Мілан» на півроку.
Джерело: Динамомания