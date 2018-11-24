  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Вест Гем» веде переговори щодо придбання австрійця на позицію Ярмоленка

    • Розсилка
    Валетин Лацаро - «Вест Гем» веде переговори щодо придбання австрійця на позицію Ярмоленка
    Валетин Лацаро
    Фото взяте з сайту fifa.com

    «Молотобійці» вирішили не чекати відновлення футболіста, а вже взимку закрити проблемну позицію

    «Вест Гем» в очікуванні відновлення від тривалих травм Мануеля Ланцині та Андрія Ярмоленка вирішив підшукати заміну футболістам.

    Як повідомляє австрійське видання laola1.at, «молотобійці» цікавляться 22-річним вінгером «Герти» Валентіно Лазаро. 

    Згідно з даними ЗМІ, німецький клуб запросив за свого гравця 30 мільйонів євро.

    Лазаро провів попередній сезон у «Герті» на правах оренди, а минулого літа берлінський клуб викупив контракт австрійця у «Зальцбурга» за 6,5 мільйона євро, підписавши з ним контракт до літа 2021 року.

    У поточному сезоні на рахунку Лазаро 13 матчів, один гол і дві гольові передачі.

    Нагадаємо, Реал може в січні купити КаваніІбрагімович перейде в «Мілан» на півроку.

    Джерело: Динамомания

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Ярмоленко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ