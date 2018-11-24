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    Ібрагімович перейде в «Мілан» на півроку

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    Златан Ібрагімович - Ібрагімович перейде в «Мілан» на півроку
    Златан Ібрагімович
    Фото взяте з сайту politeka.net

    Златан Ібрагімович, гравець збірної Швеції і американського «Гелаксі», прийняв пропозицію від «Мілана»

    Нападник «Лос-Анджелес Гелаксі» і збірної Швеції Златан Ібрагімович перейде в «Мілан» на півроку. Про це повідомляють італійські ЗМІ.

    Згідно з даними джерела, Ібрагімович отримає за ці шість місяців близько 2,2 мільйони євро.

    Раніше у  «Гелаксі» спростували інформацію про те, що Златан залишає клуб.

    За весь час у «Гелаксі» Ібрагімович забив 22 голи і віддав шість результативних передач у 27 матчах МЛС.

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    Джерело: politeka.net

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