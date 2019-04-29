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    «Вест Гем» збирається купувати в «Ювентуса» конкурента Ярмоленку

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    Хуан Куадрадо хоче мати більше ігрової практики - «Вест Гем» збирається купувати в «Ювентуса» конкурента Ярмоленку
    Хуан Куадрадо хоче мати більше ігрової практики
    Eurosport

    Новачком «молотобійців» може стати колумбієць Куадрадо

    Склад клубу англійської футбольної Прем’єр-ліги «Вест Гем Юнайтед» майбутнім літом може поповнити колумбійський вінґер «Ювентуса» Хуан Куадрадо.

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    За інформацією Tuttosport, Куадрадо готовий найближчим часом покинути «Ювентус» через те, що не отримує в команді Массімо Аллеґрі належного ігрового часу.

    Керівництво клубу теж не проти розлучитися з правим вінґером, який не входить у плани тренерського штабу.

    За інформацією джерела, в підписанні футболіста зацікавлені англійські «Вест Гем» і «Вотфорд». Також можливий його трансфер в один з іспанських клубів.

    Нагадаємо, що саме на позиції правого вінґера за «Венст Гем» виступає українець Андрій Ярмоленко. Правда, майже весь поточний сезон екс-динамівець пропустив через травму.

    У поточному сезоні 30-річний Куадрадо зіграв за «Ювентус» 19 матчів, забив один м’яч.

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