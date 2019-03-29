Тренер «Вест Гема» не сказав про травму Ярмоленка нічого доброго



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Андрій Ярмоленко пропустить практично весь поточний сезон Сайт ФК «Вест Гем»

Мануель Пеллеґріні не особливо розраховує на повернення Андрія

Головний тренер «Вест Гем Юнайтед» Мануель Пеллеґріні висловився про відновлення після травм Ярмоленка і Вілшера.

«Футболісти з важкими травмами продовжують відновлення за планом. Я маю на увазі Джека Вілшера і Андрія Ярмоленка. Новин про їх повернення на поле у мене поки немає», - цитує Пеллеґріні офіційний сайт «молотобійців».

Нагадаємо, що Ярмоленко отримав травму ахілла в матчі АПЛ з «Тоттнемом» (0:1). За найоптимістичнішими прогнозами, українець приступить до тренувань не раніше травня місяця.

Джерело: UA-Футбол