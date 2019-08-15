Віце-чемпіони України з баскетболу почали підготовку до сезону



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Перше тренування «Київ-Баскета» після відпустки БК «Київ-Баскет»

«Київ-Баскет» провів перше тренування після літньої відпустки

Чоловіча команда «Київ-Баскета» провела 15 серпня перше тренування.

Розпочалася підготовка до нового сезону, у якому команда змагатиметься на кількох фронтах - Лізі чемпіонів, Суперлізі та Кубку України, інформує прес-служба клубу.

Півторагодинне інтенсивне заняття провели асистенти головного тренера Айнарса Багатскіса Артем Сліпенчук і Леонід Яйло. Також у тренувальному процесі брав участь наставник вищолігової команди «Київ-Баскета» Максим Балашов. За словами Артема Сліпенчука, вже на першому занятті відчувалося професіональне ставлення гравців до своїх обов'язків - усі перебувають у гарній фізичній формі і готові до передсезонних навантажень.

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Зокрема, на арені СК Меридіан завдання тренерів виконували В'ячеслав Петров, Павло Крутоус, Максим Сандул, Антон Мусієнко, Олександр Тищенко, Юрій Кондраков, Кейсі Шефферд, Деон Едвін, Кіндал Хілл. Це 9 виконавців, з якими вже підписано контракти. Також з командою тренувалися Максим Пустозвонов, Ілля Тертишник і Данило Пирогов.

Головний тренер «Київ-Баскета» Айнарс Багатскіс мав прибути до столиці пообіді 15 серпня і якщо не буде затримки рейса, проведе вечірнє тренування, початок якого запланований на 17:30.