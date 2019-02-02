Видатна гра українського форварда принесла угорському ЗТЕ перемогу в матчі лідерів



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Андрій Агафонов відіграв і ефективно, і ефектно ztekosar.hu

Андрій Агафонов зробив дабл-дабл, реалізувавши 10 з 12-ти кидків з гри

Український форвард Андрій Агафонов провів прекрасний матч у рамках 18-го туру угорського чемпіонату, в якому Андріїв клуб «Залакерамія» переміг в овертаймі «Сомбатехей», одного зі своїх головних конкурентів у боротьбі за місця у верхній частині таблиці - 103:100.



Провівши на майданчику 40 хвилин ігрового часу, Агафонов став найрезультативнішим гравцем матчу - 28 очок. При цьому українець продемонстрував вражаючу влучність - 9 з 11-ти влучних двоочкових кидків і єдина, але вдала спроба з-за дуги. Варто зазначити, що дальнє влучання Андрієві вдалося у найвідповідальніший момент, за рахунку 95:97 на користь «Сомбатхея» в овертаймі. Крім того, на рахунку Агафонова 12 підбирань і 3 результативних передачі. Коефіцієнт ефективності нашого нападника - +46.



Після цієї перемоги «Залакерамія» вийшла на третє місце в таблиці угорського чемпіонату. Правда, у «Сомбатхея», який відсунувся на четверту позицію, показники ідентичні - 11 перемог і 7 поразок. Лідирує у чемпіонаті «Шолнокі Олай» (15-2), з яким команда Андрія Агафонова грає у наступному турі, 9 лютого.

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