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    Збірна України з баскетболу назвала заявку на вирішальні матчі кваліфікації Чемпіонату світу

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    Збірна України з баскетболу назвала заявку на вирішальні матчі кваліфікації Чемпіонату світу

    Чоловіча національна збірна України в лютому проведе два заключні матчі кваліфікації чемпіонату світу-2019

    Команда Євгена Мурзіна 22 лютого в київському Палаці спорту протистоятиме збірній Чорногорії, а 25 лютого на виїзді в Любляні зіграє проти Словенії. 

    Тренерський штаб української збірної визначився з заявкою на вирішальні поєдинки відбору на світову першість, в яких нашу команду влаштує тільки переможний результат:

    ЗАХИСНИКИ:

    • Ігор Бояркін (Черкаські Мавпи, Україна), перший тренер Леонід Морозов;
    • Олександр Мішула (Дніпро, Україна), перші тренери Михайло Промисловський, Аріна Гребнєва;
    • Денис Лукашов (Єнісей, Росія), перший тренер Ірина Насєдкіна;
    • Іссуф Санон (Олімпія, Словенія), перший тренер Ірина Наседкіна;
    • Олександр Липовий (Промітеас, Греція), перший тренер Людмила Покровенко;
    • Богдан Близнюк (Бней Гарцлія, Ізраїль)

    ФОРВАРДИ:

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    • Іван Ткаченко (Черкаські Мавпи, Україна), перший тренер Федоренко Анатолій;
    • Олександр Беліков (Одеса, Україна), перший тренер Володимир Машира;
    • Павло Крутоус (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Богдан Федоренко;
    • Максим Пустозвонов (Одеса, Україна), перший тренер Юрій Дятловський;
    • В’ячеслав Бобров (Гіпускоа, Іспанія), перші тренери Бордейчук Сергій, Івлєва Олександра;
    • Сергій Павлов (Хімік, Україна), перший тренер Івлєва Олександра Петрівна;
    • Володимир Герун (Бреоган, Іспанія), перші тренери Михайло Лисоволенко/Аріна Гребнєва;

    ЦЕНТРОВІ:

    • В’ячеслав Кравцов (Фуенлабрада, Іспанія), перший тренер Сергій Комаров
    • Артем Пустовий (Барселона, Іспанія), перший тренер Валерій Зарецький.
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