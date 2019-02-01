Збірна України з баскетболу назвала заявку на вирішальні матчі кваліфікації Чемпіонату світу
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Розсилка
Чоловіча національна збірна України в лютому проведе два заключні матчі кваліфікації чемпіонату світу-2019
Команда Євгена Мурзіна 22 лютого в київському Палаці спорту протистоятиме збірній Чорногорії, а 25 лютого на виїзді в Любляні зіграє проти Словенії.
Тренерський штаб української збірної визначився з заявкою на вирішальні поєдинки відбору на світову першість, в яких нашу команду влаштує тільки переможний результат:
ЗАХИСНИКИ:
- Ігор Бояркін (Черкаські Мавпи, Україна), перший тренер Леонід Морозов;
- Олександр Мішула (Дніпро, Україна), перші тренери Михайло Промисловський, Аріна Гребнєва;
- Денис Лукашов (Єнісей, Росія), перший тренер Ірина Насєдкіна;
- Іссуф Санон (Олімпія, Словенія), перший тренер Ірина Наседкіна;
- Олександр Липовий (Промітеас, Греція), перший тренер Людмила Покровенко;
- Богдан Близнюк (Бней Гарцлія, Ізраїль)
ФОРВАРДИ:
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- Іван Ткаченко (Черкаські Мавпи, Україна), перший тренер Федоренко Анатолій;
- Олександр Беліков (Одеса, Україна), перший тренер Володимир Машира;
- Павло Крутоус (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Богдан Федоренко;
- Максим Пустозвонов (Одеса, Україна), перший тренер Юрій Дятловський;
- В’ячеслав Бобров (Гіпускоа, Іспанія), перші тренери Бордейчук Сергій, Івлєва Олександра;
- Сергій Павлов (Хімік, Україна), перший тренер Івлєва Олександра Петрівна;
- Володимир Герун (Бреоган, Іспанія), перші тренери Михайло Лисоволенко/Аріна Гребнєва;
ЦЕНТРОВІ:
- В’ячеслав Кравцов (Фуенлабрада, Іспанія), перший тренер Сергій Комаров
- Артем Пустовий (Барселона, Іспанія), перший тренер Валерій Зарецький.