Відома українська тенісистка завершить ігрову кар'єру після US Open



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Ольга Савчук. Фото: BTU

У професійному турі Савчук дебютувала в 2002 році

Українська тенісистка Ольга Савчук прийняла рішення завершитися професійну кар'єру.

Завершити кар'єру тенісистка вирішила після US Open.

«Цей US Open - мій останній турнір. Я вже давно прийняла для себе таке рішення, що завершу кар'єру саме в Нью-Йорку, і вже повідомила про це в WTA. Які плани на майбутнє? Давайте поговоримо про це після закінчення турніру», - сказала Савчук.

Редактор WTA Девід Кейн повідомив про те, що Еліна Світоліна вирішила брати участь в парному розряді на US Open, лише для того, щоб підтримати свою подругу Ольгу Савчук.

У професійному турі Савчук дебютувала в 2002 році.

На її рахунку три титули WTA.

У 2016 році представляла Україну на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро.

Додамо, в першому раунді парного розряду Світоліна і Савчук зіграють проти пари Кузьмова - Рибарікова.

Джерело: btu.org.ua