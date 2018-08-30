Відома українська тенісистка завершить ігрову кар'єру після US Open
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У професійному турі Савчук дебютувала в 2002 році
Українська тенісистка Ольга Савчук прийняла рішення завершитися професійну кар'єру.
Завершити кар'єру тенісистка вирішила після US Open.
«Цей US Open - мій останній турнір. Я вже давно прийняла для себе таке рішення, що завершу кар'єру саме в Нью-Йорку, і вже повідомила про це в WTA. Які плани на майбутнє? Давайте поговоримо про це після закінчення турніру», - сказала Савчук.
Редактор WTA Девід Кейн повідомив про те, що Еліна Світоліна вирішила брати участь в парному розряді на US Open, лише для того, щоб підтримати свою подругу Ольгу Савчук.
У професійному турі Савчук дебютувала в 2002 році.
На її рахунку три титули WTA.
У 2016 році представляла Україну на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро.
Додамо, в першому раунді парного розряду Світоліна і Савчук зіграють проти пари Кузьмова - Рибарікова.
Джерело: btu.org.ua