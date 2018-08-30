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    Відома українська тенісистка завершить ігрову кар'єру після US Open

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    Ольга Савчук. Фото: BTU - Відома українська тенісистка завершить ігрову кар'єру після US Open
    Ольга Савчук. Фото: BTU

    У професійному турі Савчук дебютувала в 2002 році

    Українська тенісистка Ольга Савчук прийняла рішення завершитися професійну кар'єру.

    Завершити кар'єру тенісистка вирішила після US Open.

    «Цей US Open - мій останній турнір. Я вже давно прийняла для себе таке рішення, що завершу кар'єру саме в Нью-Йорку, і вже повідомила про це в WTA. Які плани на майбутнє? Давайте поговоримо про це після закінчення турніру», - сказала Савчук.

    Редактор WTA Девід Кейн повідомив про те, що Еліна Світоліна вирішила брати участь в парному розряді на US Open, лише для того, щоб підтримати свою подругу Ольгу Савчук.

    У професійному турі Савчук дебютувала в 2002 році.

    На її рахунку три титули WTA.

    У 2016 році представляла Україну на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро.

    Додамо, в першому раунді парного розряду Світоліна і Савчук зіграють проти пари Кузьмова - Рибарікова.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Ольга Савчук Еліна Світоліна
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