Відомий футболіст за півтора місяця став батьком трьох дітей від трьох різних жінок
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Англійський нападник «Сток Сіті» Берагіно потрапив у досить неприємну історію
Нападник англійського «Сток Сіті» Сейдо Берагіно став батьком трьох дітей від трьох жінок протягом півтора місяця.
Про повідомляє видання The Sun.
При цьому 25-річний футболіст, у якого, крім англійської паспорта, є і паспорт Бурунді, зазначений в свідоцтвах про народження у двох з них. Мати третьої дитини має намір судитися за визнання Берагіно батьком.
Перша дитина народилася 30 травня у екс-нареченої Берагіно. Пара була заручена, але розірвала стосунки у лютому. Друга дитина з'явився на світ 15 липня, її мати – давня подруга футболіста, чиє ім'я не розкривається з юридичних міркувань.
Футболіст не визнає лише третю дитину, яка народилася 17 липня від дівчини на ім'я Челсі Лавлейс.
Берагіно народився у Бурунді, але через громадянську війну переїхав до Англії разом з матір'ю, братом і сестрами.
Раніше футболіст виступав за «Вест Бромвич Альбіон», звідки перейшов до «Сток Сіті» за 13,5 мільйона євро. Берагіно виступав за юнацькі збірні Англії різного віку і за «молодіжку».
Щоправда, у серпні 2018 року Сейдо отримав дозвіл від ФІФА грати за національну збірну Бурунді, у футболці якої дебютував у матчі кваліфікації Кубка Африки-2019 проти Габону, зрівнявши рахунок у поєдинку.
Авторитетний портал Transfermarkt, оцінює трансферну вартість «батька-героя» у 8 мільйонів євро.
Джерело: fakty.ua