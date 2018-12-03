Відомий італійський клуб продали за 10 євро



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Фото: twitter.com/palermocalcioit

Але нові власники зобов'язані виплатити борги клубу

Власник італійського «Палермо» Мауріціо Дзампаріні продав свій футбольний клуб за символічну ціну у 10 євро.

Про це повідомляється на офіційному сайті сицилійської команди.

Новим власником «Палермо» стала компанія з Нідерландів, що займається виробництвом посуду, столових приладів і предметів побуту.

Новий власник бере на себе зобов'язання з виплати боргів клубу, які становлять 22.8 мільйона євро.

«Палермо» залишив вищий дивізіон італійського футболу за підсумками сезону-2016/17.

У минулому сезоні сицилійська команда була близька до повернення у Серію А, але поступилася у фіналі плей-офф за підвищення у класі «Фрозіноне».

Домашнім стадіоном клубу є «Ренцо Барбера», що вміщає 36 349 глядачів.

Найвищі досягнення команди – п'яте місце у сезонах-2006/07 і -2009/10.

Джерело: Newsru.com