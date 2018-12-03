  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Відомий італійський клуб продали за 10 євро

    • Розсилка
    Відомий італійський клуб продали за 10 євро
    Фото: twitter.com/palermocalcioit

    Але нові власники зобов'язані виплатити борги клубу

    Власник італійського «Палермо» Мауріціо Дзампаріні продав свій футбольний клуб за символічну ціну у 10 євро.

    Про це повідомляється на офіційному сайті сицилійської команди.

    Новим власником «Палермо» стала компанія з Нідерландів, що займається виробництвом посуду, столових приладів і предметів побуту.

    Новий власник бере на себе зобов'язання з виплати боргів клубу, які становлять 22.8 мільйона євро.

    «Палермо» залишив вищий дивізіон італійського футболу за підсумками сезону-2016/17.

    У минулому сезоні сицилійська команда була близька до повернення у Серію А, але поступилася у фіналі плей-офф за підвищення у класі «Фрозіноне».

    Домашнім стадіоном клубу є «Ренцо Барбера», що вміщає 36 349 глядачів.

    Найвищі досягнення команди – п'яте місце у сезонах-2006/07 і -2009/10.

    Джерело: Newsru.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Італія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ