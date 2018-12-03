Відомий італійський клуб продали за 10 євро
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Розсилка
Але нові власники зобов'язані виплатити борги клубу
Власник італійського «Палермо» Мауріціо Дзампаріні продав свій футбольний клуб за символічну ціну у 10 євро.
Про це повідомляється на офіційному сайті сицилійської команди.
Новим власником «Палермо» стала компанія з Нідерландів, що займається виробництвом посуду, столових приладів і предметів побуту.
Новий власник бере на себе зобов'язання з виплати боргів клубу, які становлять 22.8 мільйона євро.
«Палермо» залишив вищий дивізіон італійського футболу за підсумками сезону-2016/17.
У минулому сезоні сицилійська команда була близька до повернення у Серію А, але поступилася у фіналі плей-офф за підвищення у класі «Фрозіноне».
Домашнім стадіоном клубу є «Ренцо Барбера», що вміщає 36 349 глядачів.
Найвищі досягнення команди – п'яте місце у сезонах-2006/07 і -2009/10.
Джерело: Newsru.com