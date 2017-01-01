Відомий український футболіст завершив кар’єру в 27 років

Футболіст прийняв рішення завершити кар'єру через хронічну травму коліна

Віталій Віценець вважався великим талантом українського футболу, але проявити себе йому завадила травма коліна. Півзахисник «Маріуполя» Віталій Віценець знову прийняв рішення завершити кар'єру через хронічну травму коліна. Про це 27-річний футболіст розповів в коментарі zbirna.com. «Ніяких заяв цього разу робити не буду.



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Футболіст прийняв рішення завершити кар'єру через хронічну травму коліна

Віталій Віценець вважався великим талантом українського футболу, але проявити себе йому завадила травма коліна.

Півзахисник «Маріуполя» Віталій Віценець знову прийняв рішення завершити кар'єру через хронічну травму коліна. Про це 27-річний футболіст розповів в коментарі zbirna.com.

«Ніяких заяв цього разу робити не буду. Вже одного разу говорив, що закінчив, але потім повернувся на поле. Чи повернуся ще? Думаю, вірогідність цього дорівнює 1%. Але з футболу йти не збираюся, у мене є тренерська ліцензія. Може, піду працювати з дітьми», - заявив Віценець.

В середині листопада з'явилася інформація, що хавбек відновився від травми коліна і готовий зіграти з «Карпатами», але в заявці на матч його так і не виявилося.

Нагадаємо, що вперше вихованець «Шахтаря» завершив кар'єру в 2016 році через серйозні проблеми з коліном, які стали результатом лікарської помилки.

Однак, уже в липні цього року гравець підписав контракт з «Маріуполем» і вперше з 2013 року зіграв в офіційному матчі. Всього в цьому сезоні Віталій Віценець встиг зіграти за «Маріуполь» 9 поєдинків.