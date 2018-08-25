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    Вікенд для легіонерів збірної України: старт Хачеріді у Греції та «Арсенал» для Ярмоленка

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    Андрій Ярмоленко. Фото ФК &laquo;Вест Гем&raquo; - Вікенд для легіонерів збірної України: старт Хачеріді у Греції та «Арсенал» для Ярмоленка
    Андрій Ярмоленко. Фото ФК «Вест Гем»

    Українські футболісти готуються до чергових матчів у європейських чемпіонатах

    Цими днями беруть старт ще два європейські чемпіонати, де виступають футболісти української національної команди, яких Андрій Шевченко викликав на найближчий збір.

    Напередодні розпочався новий чемпіонат Німеччини, де у складі «Шальке» виступає Євген Коноплянка. Втім, як відомо, українець на полі у виїзному матчі проти «Вольфсбурга» не вийде.

    У чемпіонаті Англії «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка відправиться на гру проти «Вулвергемптона». А на «Вест Гем» Андрія Ярмоленка очікує дуже складна мандрівка на стадіон «Арсеналу».

    Перший матч у новому чемпіонаті Греції зіграє ПАОК Євгена Хачеріді та Євгена Шахова. У гості до команди українців завітає «Астерас». 

    У неділю багата програма для українських збірників буде у Бельгії. Євген Макаренко з «Андерлехтом» зустрінеться на виїзді з «Брюгге». Роман Яремчук і його «Гент» приймуть «Локерен». А на «Генк» Руслана Маліновського очікує домашня дуель з «Васланд-Бевереном».

    Потенційний новачок команди Андрія Шевченка, захисник іспанського «Луго» Василь Кравець, поїде на гру другого туру іспанської Сегунди у гості до «Гранади».

    У Ла лізі «Реал» Андрія Луніна зіграє на чужому полі з «Жироною», інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    А вже у понеділок у чемпіонаті Туреччини «Істанбул Башакшехір» прийме «Акхісар» Євгена Селезньова.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко Андрій Ярмоленко Олександр Зінченко Євген Коноплянка Руслан Маліновський
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