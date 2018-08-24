Коноплянка не зіграє за «Шальке» у стартовому матчі нового сезону Бундесліги



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Фото ФК «Шальке»

Євген не встиг відновитися від травми

Офіційний сайт «Шальке» процитував слова головного тренера команди щодо готовності Євгена Коноплянки.

Наставник «Шальке» Доменіко Тедеско зауважив, що півзахисник збірної України лише наступного тижня розпочне тренуватися у загальній групі партнерів.

Отже, участь Коноплянки у першому матчі нового чемпіонату Німеччини проти «Вольфсбурга», який відбудеться у суботу, 25 серпня, неможлива.

Нагадаємо, що три тижні тому Євген травмувався на тренуванні.

Раніше повідомлялося, що Коноплянка розповів, що скучив за Україною, та спробував зазирнути у 2024 рік.

«Проживши у Німеччині два роки, я дуже скучив за Україною. Адже я патріот своєї держави. Я завжди буду почуватися там, як удома», - сказав Євген.

Додамо, що Андрій Шевченко запросив до збірної вісьмох легіонерів, серед який є і Коноплянка.