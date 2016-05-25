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    Висувати Путіна у президенти Росії будуть боєць Ємельяненко та фехтувальниця Велика

    До складу ініціативної групи також увійдуть олімпійський чемпіон з боротьби Олександр Карелін і боксер Денис Лебедєв
    У вівторок, 26 грудня, збереться ініціативна група з підтримки висунення Володимира Путіна кандидатом у президенти Російської Федерації. До складу групи вирішено запросити не менше 600 чоловік. Головний принцип запрошення у групу полягав у тому, що всі її члени повинні бути знайомі з Путіним, або президент повинен знати їх, розповів представник
    • Сьогодні, 13:28
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    Володимир Путін і Федір Ємельяненко
    Володимир Путін і Федір Ємельяненко

    До складу ініціативної групи також увійдуть олімпійський чемпіон з боротьби Олександр Карелін і боксер Денис Лебедєв

    У вівторок, 26 грудня, збереться ініціативна група з підтримки висунення Володимира Путіна кандидатом у президенти Російської Федерації. До складу групи вирішено запросити не менше 600 чоловік.

    Головний принцип запрошення у групу полягав у тому, що всі її члени повинні бути знайомі з Путіним, або президент повинен знати їх, розповів представник оргкомітету та підтвердив співрозмовник, близький до Кремля.

    До складу ініціативної групи запропоновано увійти цілій низці відомих осіб, у тому числі фехтувальниці, олімпійській чемпіонці 2016 року Софії Великій, чотириразовому чемпіону світу зі змішаних бойових єдиноборств Федору Ємельяненку.

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    А також ректору Академії російського балету ім. Ваганової Миколі Цискарідзе, режисеру Володимиру Хотиненку, художнім керівникам Малого і Московського губернського театрів Юрію Соломіну та Сергію Безрукову, піаністу Денису Мацуєву.

    Софія Велика підтвердила, що отримала запрошення увійти до ініціативної групи: «Так, отримала, побачимося», - сказала вона напередодні заходу.

    Оргкомітет зі створення ініціативної групи був сформований 19 грудня. До його складу увійшли, крім інших, триразовий олімпійський чемпіон з боротьби Олександр Карелін, боксер Денис Лебедєв, телеведучий Дмитро Губернієв, співак Микола Расторгуєв. Усього близько 40 осіб. Усі вони увійдуть в ініціативну групу.

    Сам Путін на засідання ініціативної групи не приїде. У даному випадку його присутність «не потрібна», заявив напередодні прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков.

    Нагадаємо, Росія в шоці: геям дозволили обніматися та цілуватися під час Чемпіонату світу з футболу.

    Джерело: РБК

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