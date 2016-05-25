Висувати Путіна у президенти Росії будуть боєць Ємельяненко та фехтувальниця Велика

До складу ініціативної групи також увійдуть олімпійський чемпіон з боротьби Олександр Карелін і боксер Денис Лебедєв

У вівторок, 26 грудня, збереться ініціативна група з підтримки висунення Володимира Путіна кандидатом у президенти Російської Федерації. До складу групи вирішено запросити не менше 600 чоловік. Головний принцип запрошення у групу полягав у тому, що всі її члени повинні бути знайомі з Путіним, або президент повинен знати їх, розповів представник



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Володимир Путін і Федір Ємельяненко

До складу ініціативної групи також увійдуть олімпійський чемпіон з боротьби Олександр Карелін і боксер Денис Лебедєв

У вівторок, 26 грудня, збереться ініціативна група з підтримки висунення Володимира Путіна кандидатом у президенти Російської Федерації. До складу групи вирішено запросити не менше 600 чоловік.

Головний принцип запрошення у групу полягав у тому, що всі її члени повинні бути знайомі з Путіним, або президент повинен знати їх, розповів представник оргкомітету та підтвердив співрозмовник, близький до Кремля.

До складу ініціативної групи запропоновано увійти цілій низці відомих осіб, у тому числі фехтувальниці, олімпійській чемпіонці 2016 року Софії Великій, чотириразовому чемпіону світу зі змішаних бойових єдиноборств Федору Ємельяненку.

А також ректору Академії російського балету ім. Ваганової Миколі Цискарідзе, режисеру Володимиру Хотиненку, художнім керівникам Малого і Московського губернського театрів Юрію Соломіну та Сергію Безрукову, піаністу Денису Мацуєву.

Софія Велика підтвердила, що отримала запрошення увійти до ініціативної групи: «Так, отримала, побачимося», - сказала вона напередодні заходу.

Оргкомітет зі створення ініціативної групи був сформований 19 грудня. До його складу увійшли, крім інших, триразовий олімпійський чемпіон з боротьби Олександр Карелін, боксер Денис Лебедєв, телеведучий Дмитро Губернієв, співак Микола Расторгуєв. Усього близько 40 осіб. Усі вони увійдуть в ініціативну групу.

Сам Путін на засідання ініціативної групи не приїде. У даному випадку його присутність «не потрібна», заявив напередодні прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, Росія в шоці: геям дозволили обніматися та цілуватися під час Чемпіонату світу з футболу.

Джерело: РБК