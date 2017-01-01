Росія в шоці: геям дозволили обніматися та цілуватися під час Чемпіонату світу з футболу

У Росії вже почали побоюватися поведінки ЛГБТ-уболівальників під час ЧС-2018

Загальна рівність незалежно від сексуальної орієнтації – офіційно заявлений ФІФА принцип Чемпіонату світу з футболу у Росії. Це прописано в офіційних документах, опублікованих на сайті турніру. У Росії вже стурбовані таким фактом. Зокрема, сайт Sports.ru пише, що «для Росії це – неоднозначний момент через закон про заборону



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«Футбол для кожного». Фото skysports.com

У Росії вже почали побоюватися поведінки ЛГБТ-уболівальників під час ЧС-2018

Загальна рівність незалежно від сексуальної орієнтації – офіційно заявлений ФІФА принцип Чемпіонату світу з футболу у Росії. Це прописано в офіційних документах, опублікованих на сайті турніру.

У Росії вже стурбовані таким фактом. Зокрема, сайт Sports.ru пише, що «для Росії це – неоднозначний момент через закон про заборону гей-пропаганди, який діє з 2013 року».

«Чемпіонат світу з футболу FIFA 2018 покликаний стати максимально комфортним і гостинним для всіх гостей та учасників турніру», - заявили у прес-службі оргкомітету.

«Прояв агресії на стадіонах неприпустимий у жодному вигляді, незалежно від причин – будь то сексуальна орієнтація, віросповідання, належність до тієї чи іншої культури або щось ще. Оргкомітет спільно з FIFA роблять все, щоб забезпечити безпечне та комфортне перебування для всіх на стадіонах під час матчів Чемпіонату світу. При виникненні будь-яких агресивних дій, негайно будуть застосовані заходи відповідно до затверджених процедур та законодавства РФ», - додали там же.

Також джерело зазначило, що у Росії ЛГБТ-парам буде дозволено цілуватися й обніматися, але у загальноприйнятих нормах.

Пам'ятку для ЛГБТ-уболівальників розробляє організація FARE, яка активно співпрацює з ФІФА.

«FARE займається двома речами. Перша – протидія дискримінації у професійному футболі. Під дискримінацією ми розуміємо расизм, сексизм, гомофобію й образи вболівальників з інвалідністю. Друге – просування прав вразливих груп за допомогою футболу як інструменту», - пояснив координатор організації у Східній Європі Павло Клименко.

«Приклад – міжнаціональні змішані турніри, коли біженцям і мігрантам за допомогою футболу легше інтегруватися у суспільство. ЛГБТ-вболівальники – одна з уразливих груп, з якими ми працюємо. ЛГБТ-уболівальників дуже багато – як на Заході, так і в Росії, просто у Росії вони не можуть відкрито говорити про свою сексуальність», - додав він.

Прапор ЛГБТ перед матчем англійської прем'єр-ліги. Фото foottheball.com

Свен Кістнер, президент QFF (організація, яка бореться проти гомофобії та дискримінації на стадіонах) розповів, що він сподівається поїхати на один з матчів збірної Німеччини.

«Я думаю, що навколо стадіонів проблем не буде, якщо нікого не спровокувати, все буде добре. Можливо, вночі у містах буде по-іншому, не знаю. Але таке може трапитися не тільки у Росії. Думаю, якщо хтось по-справжньому турбується, то просто не треба їхати», - сказав він.

«Я б не став тримати за руку та цілувати іншого чоловіка у будь-якому місці. Якщо я кудись йду з партнером, завжди думаю, безпечно там чи ні. Якщо ми йдемо на матч нашої команди, все нормально. Я вболівальник «Баварії», там проблем не було. Зараз я живу у Швейцарії, мій партнер з Берна, тому я теж вболіваю за «Янг Бойз». Там нас багато хто знає, проблеми немає. А, наприклад, у Туні були два хлопця, які реально бісилися від нас. Думаю, у Росії буде так само. Десь люди поставляться з розумінням, десь – по-іншому», - додав Кістнер.

Водночас, Ді Каннінгем, керівник Pride in Football (англійської організації, що об'єднує групи ЛГБТ-уболівальників) заявила, що вона налаштована оптимістично та бачить, що люди хочуть їхати у Росію.

«Найголовніше для нас – можливість безпечно з'їздити та підтримати нашу збірну на Чемпіонаті світу. А також насолодитися поїздкою в Росію. Можливо, нам було б комфортніше, якщо б Англія грала у Москві та Петербурзі, де ЛГБТ-уболівальникам, здається, простіше. Але в цілому ми відчуваємо себе у безпеці, коли подорожуємо», - сказала вона.

Ресурс нагадує, що закон про заборону гей-пропаганди у Росії був прийнятий у червні 2013 року – менше, ніж за рік до сочинської олімпіади. Критика закону на Заході включила у себе заклики бойкотувати Ігри. Кілька спортсменів зробили камінг-аути, щоб привернути увагу до проблеми. Володимир Путін тоді офіційно заявив, що у Росії немає заборони на ЛГБТ, заборона поширюється на пропаганду гомосексуалізму та педофілії.

Як зазначає видання, фонд Stonewall, який досліджує гомофобію у спорті, провів опитування 50 тисяч уболівальників з 38 країн. За результатами опитування, 47% росіян комфортно поставляться до того, що у збірній Росії з'явиться футболіст-гей або бісексуальний гравець. У 2014 році цей показник дорівнював 26%. Водночас, в опитуванні користувачів сайту «Як ви поставитеся до футболіста-гея у збірній Росії?» на момент публікації проголосувало майже 45 тисяч осіб, з яких 31% позитивно ставиться до такого, а 69% – негативно.

Зауважимо, що читачі цього сайту відразу негативно поставилися до такої інформації, деякі навіть дозволяли собі образи на адресу гомосексуальних субкультур.

За матеріалами Sports.ru