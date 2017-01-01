  1. Головна
  2. Спорт
  3. Статті
    Статті

    Росія в шоці: геям дозволили обніматися та цілуватися під час Чемпіонату світу з футболу

    У Росії вже почали побоюватися поведінки ЛГБТ-уболівальників під час ЧС-2018
    Загальна рівність незалежно від сексуальної орієнтації – офіційно заявлений ФІФА принцип Чемпіонату світу з футболу у Росії. Це прописано в офіційних документах, опублікованих на сайті турніру. У Росії вже стурбовані таким фактом. Зокрема, сайт Sports.ru пише, що «для Росії це – неоднозначний момент через закон про заборону
    • 21 Грудня, 13:28
    • Розсилка
    &laquo;Футбол для кожного&raquo;. Фото skysports.com
    «Футбол для кожного». Фото skysports.com

    У Росії вже почали побоюватися поведінки ЛГБТ-уболівальників під час ЧС-2018

    Загальна рівність незалежно від сексуальної орієнтації – офіційно заявлений ФІФА принцип Чемпіонату світу з футболу у Росії. Це прописано в офіційних документах, опублікованих на сайті турніру.

    У Росії вже стурбовані таким фактом. Зокрема, сайт Sports.ru пише, що «для Росії це – неоднозначний момент через закон про заборону гей-пропаганди, який діє з 2013 року».

    «Чемпіонат світу з футболу FIFA 2018 покликаний стати максимально комфортним і гостинним для всіх гостей та учасників турніру», - заявили у прес-службі оргкомітету.

    «Прояв агресії на стадіонах неприпустимий у жодному вигляді, незалежно від причин – будь то сексуальна орієнтація, віросповідання, належність до тієї чи іншої культури або щось ще. Оргкомітет спільно з FIFA роблять все, щоб забезпечити безпечне та комфортне перебування для всіх на стадіонах під час матчів Чемпіонату світу. При виникненні будь-яких агресивних дій, негайно будуть застосовані заходи відповідно до затверджених процедур та законодавства РФ», - додали там же.

    Читайте також

    Також джерело зазначило, що у Росії ЛГБТ-парам буде дозволено цілуватися й обніматися, але у загальноприйнятих нормах.

    Пам'ятку для ЛГБТ-уболівальників розробляє організація FARE, яка активно співпрацює з ФІФА.

    «FARE займається двома речами. Перша – протидія дискримінації у професійному футболі. Під дискримінацією ми розуміємо расизм, сексизм, гомофобію й образи вболівальників з інвалідністю. Друге – просування прав вразливих груп за допомогою футболу як інструменту», - пояснив координатор організації у Східній Європі Павло Клименко.

    «Приклад – міжнаціональні змішані турніри, коли біженцям і мігрантам за допомогою футболу легше інтегруватися у суспільство. ЛГБТ-вболівальники – одна з уразливих груп, з якими ми працюємо. ЛГБТ-уболівальників дуже багато – як на Заході, так і в Росії, просто у Росії вони не можуть відкрито говорити про свою сексуальність», - додав він.

    rainbow-flag

    Прапор ЛГБТ перед матчем англійської прем'єр-ліги. Фото foottheball.com

    Свен Кістнер, президент QFF (організація, яка бореться проти гомофобії та дискримінації на стадіонах) розповів, що він сподівається поїхати на один з матчів збірної Німеччини.

    «Я думаю, що навколо стадіонів проблем не буде, якщо нікого не спровокувати, все буде добре. Можливо, вночі у містах буде по-іншому, не знаю. Але таке може трапитися не тільки у Росії. Думаю, якщо хтось по-справжньому турбується, то просто не треба їхати», - сказав він.

    «Я б не став тримати за руку та цілувати іншого чоловіка у будь-якому місці. Якщо я кудись йду з партнером, завжди думаю, безпечно там чи ні. Якщо ми йдемо на матч нашої команди, все нормально. Я вболівальник «Баварії», там проблем не було. Зараз я живу у Швейцарії, мій партнер з Берна, тому я теж вболіваю за «Янг Бойз». Там нас багато хто знає, проблеми немає. А, наприклад, у Туні були два хлопця, які реально бісилися від нас. Думаю, у Росії буде так само. Десь люди поставляться з розумінням, десь – по-іншому», - додав Кістнер.

    Водночас, Ді Каннінгем, керівник Pride in Football (англійської організації, що об'єднує групи ЛГБТ-уболівальників) заявила, що вона налаштована оптимістично та бачить, що люди хочуть їхати у Росію.

    «Найголовніше для нас – можливість безпечно з'їздити та підтримати нашу збірну на Чемпіонаті світу. А також насолодитися поїздкою в Росію. Можливо, нам було б комфортніше, якщо б Англія грала у Москві та Петербурзі, де ЛГБТ-уболівальникам, здається, простіше. Але в цілому ми відчуваємо себе у безпеці, коли подорожуємо», - сказала вона.

    rue76ffd8717c.36

    Ресурс нагадує, що закон про заборону гей-пропаганди у Росії був прийнятий у червні 2013 року – менше, ніж за рік до сочинської олімпіади. Критика закону на Заході включила у себе заклики бойкотувати Ігри. Кілька спортсменів зробили камінг-аути, щоб привернути увагу до проблеми. Володимир Путін тоді офіційно заявив, що у Росії немає заборони на ЛГБТ, заборона поширюється на пропаганду гомосексуалізму та педофілії.

    Як зазначає видання, фонд Stonewall, який досліджує гомофобію у спорті, провів опитування 50 тисяч уболівальників з 38 країн. За результатами опитування, 47% росіян комфортно поставляться до того, що у збірній Росії з'явиться футболіст-гей або бісексуальний гравець. У 2014 році цей показник дорівнював 26%. Водночас, в опитуванні користувачів сайту «Як ви поставитеся до футболіста-гея у збірній Росії?» на момент публікації проголосувало майже 45 тисяч осіб, з яких 31% позитивно ставиться до такого, а 69% – негативно.

    Зауважимо, що читачі цього сайту відразу негативно поставилися до такої інформації, деякі навіть дозволяли собі образи на адресу гомосексуальних субкультур.

    За матеріалами Sports.ru

    Читайте також
    Росія НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА чемпіонат світу Путін ЛГБТ ЧС-2018
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ