  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Визначено дату реваншу Вайлдер – Ф’юрі

    • Розсилка
    Ф'юрі та Вайлдер у першому бою переможця не визначили - Визначено дату реваншу Вайлдер – Ф’юрі
    Ф'юрі та Вайлдер у першому бою переможця не визначили
    Твіттер

    Наступна зустріч боксерів відбудеться в Лас-Вегасі

    Реванш між американським чемпіоном світу з боксі в надважкій вазі за версією WBC Діонтеєм Вайлдером та колишнім чемпіоном світу з Великої Британії Тайсоном Ф’юрі відбудеться 22 лютого в американському Лас-Вегасі.

    Цю інформацію підтвердив промоутер Ф’юрі Боб Арум, повідомляє ESPN.

    «Офіційне повідомлення ми зробимо ще до Різдва. А сам бій відбудеться 22 лютого. Можете спати спокійно», - зазначив Арум.

     Читайте також: Грізний Вайлдер лютим нокаутом переміг у бої, який безнадійно програвав (відео)

    Боксери зійшлися в першому поєдинку 1 грудня 2018 року в американському Лос-Анджелесі. Тоді після 12-ти раундів судді зафіксували нічию роздільним рішенням. Ф’юрі переважав по ходу бою, але Вайлдер двічі відправляв його в нокдаун.  

    бокс Тайсон Ф'юрі Діонтей Вайлдер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ