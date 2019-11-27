Визначено дату реваншу Вайлдер – Ф’юрі



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Ф'юрі та Вайлдер у першому бою переможця не визначили Твіттер

Наступна зустріч боксерів відбудеться в Лас-Вегасі

Реванш між американським чемпіоном світу з боксі в надважкій вазі за версією WBC Діонтеєм Вайлдером та колишнім чемпіоном світу з Великої Британії Тайсоном Ф’юрі відбудеться 22 лютого в американському Лас-Вегасі.

Цю інформацію підтвердив промоутер Ф’юрі Боб Арум, повідомляє ESPN.

«Офіційне повідомлення ми зробимо ще до Різдва. А сам бій відбудеться 22 лютого. Можете спати спокійно», - зазначив Арум.

Боксери зійшлися в першому поєдинку 1 грудня 2018 року в американському Лос-Анджелесі. Тоді після 12-ти раундів судді зафіксували нічию роздільним рішенням. Ф’юрі переважав по ходу бою, але Вайлдер двічі відправляв його в нокдаун.