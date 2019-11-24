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    Грізний Вайлдер лютим нокаутом переміг у бої, який безнадійно програвав (відео)

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    Діонтей Вайлдер здобув 41-шу перемогу нокаутом - Грізний Вайлдер лютим нокаутом переміг у бої, який безнадійно програвав (відео)
    Діонтей Вайлдер здобув 41-шу перемогу нокаутом
    Скрін-шот

    Чемпіон програвав Ортісу за очками, але зміг знову нокаутувати кубинця

    Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі американець Діонтей Вайлдер (42-0-1, 41 КО) в ніч з суботи на неділю в Лас-Веґасі (США) в реванші нокаутував кубинця Луїса Ортіса (31-2, 26 KO).

    Поєдинок тривав до сьомого раунду, п’ять з яких американець супернику програв безнадійно. Ортіс не давав опонентові бити, сам часто виходив в атаки і потрясав його своєю лівою.

    Однак у сьомому раунді після серійної атаки кубинця у нього, мабуть, трохи притупилася увага і він просто не побачив потужний постріл справа Вайлдера.

    Ортіс опинився на канвасі, рефері почав відраховувати і кубинець не зміг встати до закінчення рахунку.

    Таким чином, Вайлдер і в реванші перемагає Ортіса, завдавши тому другої поразки в кар'єрі.

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    бокс Діонтей Вайлдер Луїс Ортіс
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