Грізний Вайлдер лютим нокаутом переміг у бої, який безнадійно програвав (відео)



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Діонтей Вайлдер здобув 41-шу перемогу нокаутом Скрін-шот

Чемпіон програвав Ортісу за очками, але зміг знову нокаутувати кубинця

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі американець Діонтей Вайлдер (42-0-1, 41 КО) в ніч з суботи на неділю в Лас-Веґасі (США) в реванші нокаутував кубинця Луїса Ортіса (31-2, 26 KO).

Поєдинок тривав до сьомого раунду, п’ять з яких американець супернику програв безнадійно. Ортіс не давав опонентові бити, сам часто виходив в атаки і потрясав його своєю лівою.

Однак у сьомому раунді після серійної атаки кубинця у нього, мабуть, трохи притупилася увага і він просто не побачив потужний постріл справа Вайлдера.

Ортіс опинився на канвасі, рефері почав відраховувати і кубинець не зміг встати до закінчення рахунку.

Таким чином, Вайлдер і в реванші перемагає Ортіса, завдавши тому другої поразки в кар'єрі.