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    Визначено суперників збірних України з баскетболу 3х3 на Юнацьких Олімпійських іграх

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    Визначено суперників збірних України з баскетболу 3х3 на Юнацьких Олімпійських іграх

    Чоловіча та жіноча збірні України U-18 з баскетболу 3х3 зіграють в Буенос-Айресі

    Відбулося жеребкування турніру з баскетболу 3х3 на Юнацьких Олімпійських іграх, які пройдуть 6-18 жовтня в аргентинському Буенос-Айресі.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Від України в цих змаганнях виступатимуть чоловіча та жіноча збірні U-18.

    Наша чоловіча команда гратиме в групі B. Суперники: Андорра, Венесуела, Бразилія, Нова Зеландія.

    Дівчата також гратимуть в групі B. У них суперниками будуть Венесуела, Шрі-Ланка, Єгипет, США.

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    Збірна США – чемпіон світу 2017 року, останнього на сьогодні розіграшу титулу серед команд U-18.

    Також американки виграли змагання з баскетболу 3х3 на останніх Юнацьких Олімпійських іграх 2014 року в китайському Нанкіні.

    У хлопців та дівчат в Буенос-Айресі з кожної з чотирьох груп по дві найкращі команди виходитимуть в чвертьфінал.

    Далі шлях у форматі плей-офф до фіналу. Матчів класифікації за місця не буде, лише поєдинки за треті місця.

    Збірна України баскетбол Юнацькі Олімпійські ігри
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