Визначилися перші призери чемпіонату світу з легкої атлетики



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До спурту Рут Чепнґетіч за сім кілометрів до фінішу суперниці виявилися не гововими www.runnersworld.de

Кенія здобула золото в одному зі своїх класичних видів

25-річна кенійка Рут Чепнґетіч стала першою переможницею чемпіонату світу з легкої атлетики в Досі (Катар).

Фінішний спурт Рут, у кар’єрі якої є дві перемоги на Стамбульському і одна на Дубайському марафонах на цей раз виграла 42 кілометри марафонської дистанції на першості планети. Результат Чепнґетіч – 2:32.43 – далекий від її особистого рекорду, але в умовах понад 30-градусної нічної спеки, коли дистанцію не змогли завершити два десятки учасниць (серед них – єдина українка Олександра Шафар), час точно не головне.

Срібло здобула чемпіонка світу-2017 Роуз Челімо з Бахрейну (2:33.49), бронзу – Гелалія Йоганнес із Намібії (2:34.15), яка випередила ще одну кенійку, дворазову чемпіонку світу Едну Кіплаґат.

Додамо, що в другий змагальний день, 28 вересня, на чемпіонаті світу в Досі буде розіграно шість комплектів нагород.