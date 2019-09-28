Українській атлетці стало зле після третини марафонської дистанції на чемпіонаті світу



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Олександра Шафар не витримала катарської наруги над організмом Фото із соцмереж

Олександра Шафар завершила змагання достроково

Українська легкоатлетка Олександра Шафар завершила марафонську дистанцію, не добравшись до 15-кілометрової позначки на чемпіонаті світу в катарській Досі. Нашій спортсменці стало зле і після сходу їй надавали допомогу медики.

Попри нічну пору, у столиці Катару зберігається понад 30-градусна спека, яка робить змагальні умови у таких видах на витривалість як марафон нестерпними.

Цікаво, що невдовзі після Шафар з дистанції одна за одною почали сходити й інші, значно титулованіші спортсменки, зокрема одна з фавориток Руті Аґа з Ефіопії, чемпіонка світу-2017 у бігу на 10 000 метрів Файлуна Матанґа з Танзанії.