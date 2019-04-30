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    Визначився бронзовий призер баскетбольної Суперліги

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    &laquo;Запоріжжя&raquo;<span>&nbsp;- &laquo;Дніпро&raquo;&nbsp;</span> - Визначився бронзовий призер баскетбольної Суперліги
    «Запоріжжя» - «Дніпро» 
    ФБУ

    «Запоріжжя» виграв третій з п’яти матчів бронзової серії плей-оф проти «Дніпра»

    «Запоріжжя» - «Дніпро» - 76:56 (20:19, 18:12, 18513, 20:12)

    «Запоріжжя»: Трент (15 очок), Холтон (11 + 7 підбирань), Кіндал (10+7), Мироненко (10), Кондраков (9), Пресслі (8), Шевченко (6), Буц (4+5), Овдєєнко (3).
    «Дніпро»: Мішула (10), Тимофеєнко (9+10), Фесенко (9+9), Натяжко (9+5), Закурдаєв (8), Шундель (5), Глєбов (2+7), Сизов (2), Кожемякін (2).
    Серія - 3:2

    Команди провели рівну стартову десятихвилинку, по ходу якої лідер змінювався декілька разів. Але 6 втрат «Дніпра» не дозволили гостям виграти дебют матчу. У другій десятихвилинці господарі додали агресії та отримали перевагу в фарбі. При цьому команда Валерія Плеханова пропустила лише 12 очок у захисті, отримавши 7 очок переваги перед великою перервою. Відзначимо, що суперники дуже командно працювали у нападі - набрані очки розподілились між гравцями, які виходили на майданчик в першій половині, дуже рівномірно.

    У третій чверті господарі не тільки втримали, а й збільшили свій відрив. «Дніпро» продовжував знаходитись у пошуках влучних кидків, чим скористався суперник – «Запоріжжя» на певному відрізку втекло на максимальні 16 очок, але четверту чверть команди розпочинали за 12 балів переваги команди Плеханова.

    На камбек в цьому матчі гості так і не спромоглися. «Дніпро» програв цю гру психологічно, піджтвердженням чому стала серія технічних фолів у другій половині у гостей та дискваліфікуючий фол для Олександра Мішули. Гості не знайшли емоційних сил для повернення в 5-му матчі за бронзу, а 24 втрати лише віддалили команду Журавльова від медалей.

    «Запоріжжя» переважав суперникам протягом майже всього 40-хвилинного відірзку та здобув перемогу з рахунком 75:56, завоювавши бронзу Суперліги сезону-2018/2019.

    Символічно, що чемпіонат України завершився домашньою перемогою «Запоріжжя». Саме з перемоги господарів змагання стартували в Запоріжжі наприкінці жовтня минулого року.

    Нагадаємо, титул чемпіона раніше виборов южненський «Хімік», який у фінальній серії тричі переграв  «Київ-Баскет».

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