Визначився склад українських команд на стартові гонки Кубку IBU



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ольга Абрамова Фото: biathlon.com.ua

Перші етапи Кубків IBU та світу проходять далеко один від одного, тому знаменитих спортсменів у старт-листах немає

У четвер, 29 листопада, у шведському Ідре пройдуть перші офіційні старти зимового сезону-2018/19 з біатлону.

Спортсмени вийдуть на дистанцію спринтерських гонок.

У програмі першого етапу Кубку IBU по два спринти у жінок і чоловіків, а також гонка переслідування.

Склад української команди на гонки:

Спринт. Чоловіки (11:00)

2. Антон Дудченко

41. Тарас Лесюк

51. Богдан Цимбал

72. Андрій Доценко

90. Віталій Труш

Спринт. Жінки (14:00)

10. Надія Бєлкіна

30. Марія Кручова

43. Ольга Абрамова

55. Анна Кривонос

60. Валерія Дмитренко

Джерело: biathlon.com.ua