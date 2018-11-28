Визначився склад українських команд на стартові гонки Кубку IBU
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Розсилка
Ольга Абрамова
Фото: biathlon.com.ua
Перші етапи Кубків IBU та світу проходять далеко один від одного, тому знаменитих спортсменів у старт-листах немає
У четвер, 29 листопада, у шведському Ідре пройдуть перші офіційні старти зимового сезону-2018/19 з біатлону.
Спортсмени вийдуть на дистанцію спринтерських гонок.
У програмі першого етапу Кубку IBU по два спринти у жінок і чоловіків, а також гонка переслідування.
Склад української команди на гонки:
Спринт. Чоловіки (11:00)
2. Антон Дудченко
41. Тарас Лесюк
51. Богдан Цимбал
72. Андрій Доценко
90. Віталій Труш
Спринт. Жінки (14:00)
10. Надія Бєлкіна
30. Марія Кручова
43. Ольга Абрамова
55. Анна Кривонос
60. Валерія Дмитренко
Джерело: biathlon.com.ua