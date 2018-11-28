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    Визначився склад українських команд на стартові гонки Кубку IBU

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    Ольга Абрамова - Визначився склад українських команд на стартові гонки Кубку IBU
    Ольга Абрамова
    Фото: biathlon.com.ua

    Перші етапи Кубків IBU та світу проходять далеко один від одного, тому знаменитих спортсменів у старт-листах немає

    У четвер, 29 листопада, у шведському Ідре пройдуть перші офіційні старти зимового сезону-2018/19 з біатлону.

    Спортсмени вийдуть на дистанцію спринтерських гонок.

    У програмі першого етапу Кубку IBU по два спринти у жінок і чоловіків, а також гонка переслідування.

    Склад української команди на гонки:

    Спринт. Чоловіки (11:00)
    2. Антон Дудченко
    41. Тарас Лесюк
    51. Богдан Цимбал
    72. Андрій Доценко
    90. Віталій Труш

    Спринт. Жінки (14:00)
    10. Надія Бєлкіна
    30. Марія Кручова
    43. Ольга Абрамова
    55. Анна Кривонос
    60. Валерія Дмитренко

    Джерело: biathlon.com.ua

    біатлон спринт українці
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