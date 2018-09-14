Визначився склад збірної України на матч проти Іспанії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ФБУ

Зустріч розпочнеться о 19 00

Тренерський штаб національної збірної України на чолі з Євгеном Мурзіним визначився зі складом на поєдинок першого туру другого раунду відбору на Чемпіонату світу-2019 проти збірної Іспанії.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Захисники:

Сергій Гладир, без клуба, 196 см, 29 років

Юджин Джетер, «Тянцзинь Голден Лайонс», 180, 34;

Олександр Кобець, без клуба, 197, 22

Денис Лукашов, «Єнісєй», 188, 29

Святослав Михайлюк, «Лос-Анжелес Лейкерс», 201, 21

Форварди:

В’ячеслав Бобров, «Гіпускоа-Баскет», 203, 26,

Ігор Зайцев, без клуба 210, 29

Володимир Конєв, «Черкаські Мавпи», 203, 29

Олександр Липовий, «Промітеас», 200, 26

Володимир Герун, «Бреоган», 208, 24

Центрові:

В’ячеслав Кравцов 7.09, «Сан-Пабло Бургос», 212, 31

Олексій Лень, «Атланта Гоукс», 216, 25

Матч Україна - Іспанія відбудеться у київському Палаці спорту, 14 вересня о 19:00.