Визначився склад збірної України на матч проти Іспанії
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Розсилка
Зустріч розпочнеться о 19 00
Тренерський штаб національної збірної України на чолі з Євгеном Мурзіним визначився зі складом на поєдинок першого туру другого раунду відбору на Чемпіонату світу-2019 проти збірної Іспанії.
Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
Захисники:
Сергій Гладир, без клуба, 196 см, 29 років
Юджин Джетер, «Тянцзинь Голден Лайонс», 180, 34;
Олександр Кобець, без клуба, 197, 22
Денис Лукашов, «Єнісєй», 188, 29
Святослав Михайлюк, «Лос-Анжелес Лейкерс», 201, 21
Форварди:
В’ячеслав Бобров, «Гіпускоа-Баскет», 203, 26,
Ігор Зайцев, без клуба 210, 29
Володимир Конєв, «Черкаські Мавпи», 203, 29
Олександр Липовий, «Промітеас», 200, 26
Володимир Герун, «Бреоган», 208, 24
Центрові:
В’ячеслав Кравцов 7.09, «Сан-Пабло Бургос», 212, 31
Олексій Лень, «Атланта Гоукс», 216, 25
Матч Україна - Іспанія відбудеться у київському Палаці спорту, 14 вересня о 19:00.