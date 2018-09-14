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    Визначився склад збірної України на матч проти Іспанії

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    Фото: ФБУ - Визначився склад збірної України на матч проти Іспанії
    Фото: ФБУ

    Зустріч розпочнеться о 19 00

    Тренерський штаб національної збірної України на чолі з Євгеном Мурзіним визначився зі складом на поєдинок першого туру другого раунду відбору на Чемпіонату світу-2019 проти збірної Іспанії.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Захисники:

    Сергій Гладир, без клуба, 196 см, 29 років
    Юджин Джетер, «Тянцзинь Голден Лайонс», 180, 34;
    Олександр Кобець, без клуба, 197, 22
    Денис Лукашов, «Єнісєй», 188, 29
    Святослав Михайлюк, «Лос-Анжелес Лейкерс», 201, 21

    Форварди:

    В’ячеслав Бобров, «Гіпускоа-Баскет», 203, 26,
    Ігор Зайцев, без клуба 210, 29
    Володимир Конєв, «Черкаські Мавпи», 203, 29
    Олександр Липовий, «Промітеас», 200, 26
    Володимир Герун, «Бреоган», 208, 24

    Центрові:

    В’ячеслав Кравцов 7.09, «Сан-Пабло Бургос», 212, 31
    Олексій Лень, «Атланта Гоукс», 216, 25

    Матч Україна - Іспанія відбудеться у київському Палаці спорту, 14 вересня о 19:00.

    чемпіонат світу Збірна України баскетбол
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