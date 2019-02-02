Владислав Гераскевич похизувався, як пійдіймає 130-кілограмову штангу (відео)
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Український скелетоніст посвятив у тонкощі власної підготовки
Український скелетоніст Владислав Гераскевич, котрий після попереднього етапу кубка світу в швейцарському Сенкт-Морітці закріпився в десятці загального заліку, поділився відео зі своїх робочих буднів.
У тренажерному залі Владислав підіймає штангу. На власній сторінці у «Фейсбуку» батько й тренер Влада Михайло Гераскевич навіть запропонував підписникам відгадати, яку вагу підіймає син. Після кількох тицянь пальцем у небо пролунала правильна відповідь - 130 кілограмів.
Наступний, сьомий етап Кубка світу зі скелетону відбудеться 11-16 лютого в американському Лейк-Плесіді.
А на 25 лютого - 10 березня запланований головний старт сезону - чемпіонат світу. Він відбудеться на олімпійській трасі Ванкувера-2010, у канадському Вістлері.