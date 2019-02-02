Владислав Гераскевич похизувався, як пійдіймає 130-кілограмову штангу (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Владислав Гераскевич порається не лише зі швидкістю "Фейсбук" Владислава Гераскевича

Український скелетоніст посвятив у тонкощі власної підготовки

Український скелетоніст Владислав Гераскевич, котрий після попереднього етапу кубка світу в швейцарському Сенкт-Морітці закріпився в десятці загального заліку, поділився відео зі своїх робочих буднів.



У тренажерному залі Владислав підіймає штангу. На власній сторінці у «Фейсбуку» батько й тренер Влада Михайло Гераскевич навіть запропонував підписникам відгадати, яку вагу підіймає син. Після кількох тицянь пальцем у небо пролунала правильна відповідь - 130 кілограмів.





Наступний, сьомий етап Кубка світу зі скелетону відбудеться 11-16 лютого в американському Лейк-Плесіді.



А на 25 лютого - 10 березня запланований головний старт сезону - чемпіонат світу. Він відбудеться на олімпійській трасі Ванкувера-2010, у канадському Вістлері.