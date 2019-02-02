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    Владислав Гераскевич похизувався, як пійдіймає 130-кілограмову штангу (відео)

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    Владислав Гераскевич порається не лише зі швидкістю - Владислав Гераскевич похизувався, як пійдіймає 130-кілограмову штангу (відео)
    Владислав Гераскевич порається не лише зі швидкістю
    "Фейсбук" Владислава Гераскевича

    Український скелетоніст посвятив у тонкощі власної підготовки

    Український скелетоніст Владислав Гераскевич, котрий після попереднього етапу кубка світу в швейцарському Сенкт-Морітці закріпився в десятці загального заліку, поділився відео зі своїх робочих буднів.

    У тренажерному залі Владислав підіймає штангу. На власній сторінці у «Фейсбуку» батько й тренер Влада Михайло Гераскевич навіть запропонував підписникам відгадати, яку вагу підіймає син. Після кількох тицянь пальцем у небо пролунала правильна відповідь - 130 кілограмів.



    Наступний, сьомий етап Кубка світу зі скелетону відбудеться 11-16 лютого в американському Лейк-Плесіді.

    А на 25 лютого - 10 березня запланований головний старт сезону - чемпіонат світу. Він відбудеться на олімпійській трасі Ванкувера-2010, у канадському Вістлері.

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