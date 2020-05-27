«Воїни світла». П’ять років тому «Дніпро» грав у фіналі Ліги Європи (відео)

Ґжеґож Криховяк забиває у ворота Дениса Бойка вперше Фото - UEFA.com

Дніпрян у тому сезоні підтримувала вся Україна

П’ять років тому, 27 травня 2015 року на стадіоні «Народови» у польській столиці Варшаві український «Дніпро» вперше в своїй історії грав у фіналі єврокубка. В поєдинку за головний трофей Ліги Європи наша команда поступилася 2:3 іспанській «Севільї».

Тоді, в 2015-му, ця команда виглядала справді народною. Патріотичні висловлювання її тренера Маркевича, футболістів Зозулі і Федецького, вчинок Джаби Канкави, який врятував динамівця Олега Гусєва під час матчу внутрішнього чемпіонату навесні 2014-го, «Воїни світла» на кожному з матчів – це ті фрагменти пазлу, які створили яскравий образ колективу, котрий підтримувала вся Україна.

Хоча в цю команду вже ніхто особливо й не вірив. Власник клубу Коломойський захопився політикою і від клубу «Дніпро» поступово відрікся. Фактично, сезон-2014/2015 команда провела на ентузіазмі гравців і тренера Маркевича. З групи Ліги Європи, де суперниками були італійський «Інтер», французький «Сент-Етьєнн» і азербайджанський «Карабах», дніпряни тоді вийшли останньої миті і не без долі везіння.

А потім одну по одній долали стадії плей-оф. Грецький «Олімпіакос», нідерландський «Аякс», бельгійський «Брюґґе», італійський «Наполі» - цих суперників «Дніпро» пройшов обмеженою обоймою гравців, 14-15-ма футболістами.

У варшавському фіналі «Севілья» була об’єктивно сильнішою. Хоча й «Дніпро» відкрив рахунок першим – після навісу Матеуса зліва головою ворота Серхіо Ріко вразив Нікола Калініч. То була сьома хвилина, а на 28-й Ґжеґож Криховяк з району одинадцятиметрової позначки пробив у кут – 1:1. Минуло лише три хвилини – і вже Карлос Бакка після геніального пасу нині, на жаль, покійного капітана Хосе Антоніо Рейєса вивів «Севілью» вперед. Але на перерву команди пішли за рівного рахунку – перед самою перервою ударом зі штрафного відзначився інший капітан Руслан Ротань.

Вирішальною у грі стала 73-тя хвилина, коли Вітоло проштовхнув м’яч на Бакку, а той, опинившись перед Денисом Бойком, шансів суперникам не залишив.

Було в тому фіналі ще два епізоди, які за підсумками того матчу згадуються відразу. Перший – втрата свідомості, моторошне падіння на газон і дострокове завершення зустрічі Матеусом. На щастя, все для бразильця завершилося добре, відновився він швидко. Другий епізод – суперсейв Дениса Бойка після удару головою Бакки впритул. Пізніше цей сейв буде названий найкращим у 2015 році.

«Не чекав, що буде такий підсумок, бо ситуація справді була непростою, - казав Маркевич. – Джуліано пішов, Іван Стрініч поїхав на оглядини до Англії, Ротань відправився на оглядини в Казань. Не було відомо, піде чи залишиться Євген Коноплянка. Кожен з них був провідним футболістом. Придбання робилися поспіхом. Як правило, коли поспішаєш, особливого ефекту від поповнення не отримуєш. Мабуть, в кваліфікації Ліги чемпіонів «Копенгаген» проходити мали, але в тому стані, в якому ми тоді перебували, то було нереально.

Але згодом повернувся Ротань, визначився з найближчим майбутнім Коноплянка. Підтягнулися ми також за рахунок тренувального процесу. Завдяки цьому команда довший час лідирувала у внутрішньому чемпіонаті. Про фінал Ліги Європи ми тоді, звичайно, не думали. Ситуація в групі для нас була дуже складною, кожне очко давалося з великими труднощами. Тому можу визнати, що кінцевим результатом я приємно здивований».

Попри поразку в фіналі, «Дніпро» в тому фіналі виглядав вельми достойно. І заслужив на похвалу. Правда, не від усіх. Пізніше Мирон Маркевич зізнавався, що на бенкеті після варшавського фіналу Коломойський висловився про успіх команди доволі неоднозначно, сказавши, що вона взагалі могла не вийти з групи. Врешті, замість очікуваного кроку на зустріч Ігор Валерійович відрікся від команди остаточно і в підсумку через багатомільйонні борги «Дніпро» спершу був переведений у другу лігу України, а згодом взагалі розформований. На місці легендарного колективу Коломойський створив так званий замінник з назвою СК «Дніпро-1»…