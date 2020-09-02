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    Володар Кубку УЄФА поповнив ряди «Колоса»

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    В активі Селезньова 11 голів у формі національної комнади України&nbsp; - Володар Кубку УЄФА поповнив ряди «Колоса»
    В активі Селезньова 11 голів у формі національної комнади України 
    Світлина - ua-football

    Один з кращих бомбардирів українського футболу повернувся в рідний чемпіонат

    Ковалівський «Колос», який за підсумками дебютного сезону у вищому дивізіоні отримав право виступати в Лізі Європи, оголосив про підписання контракту з 35-річним Євгеном Селезньовим.

    Досвідчений та титулований футболіст носитиме форму під 11 номером.

    Як заявив під час презентації президент «Колоса» Андрій Засуха, тривалість співпраці між клубом і футболістом залежить від його виступів.

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    Володар Кубку УЄФА поповнив ряди «Колоса»
    Володар Кубку УЄФА поповнив ряди «Колоса»

    Крім Селезньова до команди Костишина приєдналися: воротар Владислав Кучерук, форвард Євген Ісаєнко, півзахисник Микита Кравченко, а також колишній захисник «Вардара» Євген Новак.

    Відзначимо, що в УПЛ Селезньов грав в «Арсеналі», «Шахтарі» та «Дніпрі». Забив наразі 111 голів, що на 13 менше, ніж рекордний показник Максима Шацьких.

    Крім того, Селезньов встиг пограти в іспанській «Малазі», турецьких клубах, та тричі вигравав чемпіонат України, двічі – Кубок України і по одному разу – кубок Туреччини, Суперкубок Туреччини, Суперкубок України та Кубок УЄФА.

    Читайте також: «Колос» презентував оновлений стадіон.

    Джерело: ua-football.com

    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга Європи Євген Селезньов ФК «Колос» (Ковалівка) ФК Дніпро Максим Шацьких
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