Завершення реконструкції: «Колос» презентував оновлений стадіон



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Кадри оновленого стадіону в Ковалівці Світлина - Sportarena

Андрій Павелко відвівав представлення оновленого стадіону в Ковалівці

«Колос» завершив реконструкцію свого стадіону в Ковалівці, в якому планує виступати в новому сезоні Української Прем’єр-ліги.

На сьогоднішньому представленні стадіону був присутній президент УАФ Андрій Павелко. Реконструкція обійшлася мінімум в 160 млн грн і тривала 414 днів. Він вміщує необхідні для УПЛ 5000 глядачів.

У підтрибунному приміщенні є кімната як для чоловіків арбітрів, так і для жінок. Раніше повідомлялося, що стадіон «Колоса» буде в себе вміщати сучасну дренажну систему, а також підігрів поля. Він зможе приймати матчі юнацьких та молодіжних збірних України.

Примітно, що на час реконструкції місцевої арени команда базувалася в Києві і проводила домашні матчі на «Оболонь-Арені» і НСК «Олімпійський».

Зазначимо також, «Колос» вперше в своїй історії зіграє у кваліфікації Ліги Європи після того, як обіграв «Маріуполь» (1:0) у фіналі плей-офф чемпіонату України. У першому раунді клуб із Ковалівки зіграє з грецьким «Арісом», а в разі перемоги вийде на хорватську «Рієку».

Джерело: Sportarena.com