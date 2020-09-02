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    Завершення реконструкції: «Колос» презентував оновлений стадіон

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    Кадри оновленого стадіону в Ковалівці - Завершення реконструкції: «Колос» презентував оновлений стадіон
    Кадри оновленого стадіону в Ковалівці
    Світлина - Sportarena

    Андрій Павелко відвівав представлення оновленого стадіону в Ковалівці

    «Колос» завершив реконструкцію свого стадіону в Ковалівці, в якому планує виступати в новому сезоні Української Прем’єр-ліги.

    На сьогоднішньому представленні стадіону був присутній президент УАФ Андрій Павелко. Реконструкція обійшлася мінімум в 160 млн грн і тривала 414 днів. Він вміщує необхідні для УПЛ 5000 глядачів.

    У підтрибунному приміщенні є кімната як для чоловіків арбітрів, так і для жінок. Раніше повідомлялося, що стадіон «Колоса» буде в себе вміщати сучасну дренажну систему, а також підігрів поля. Він зможе приймати матчі юнацьких та молодіжних збірних України.

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    Завершення реконструкції: «Колос» презентував оновлений стадіон
    Завершення реконструкції: «Колос» презентував оновлений стадіон

    Примітно, що на час реконструкції місцевої арени команда базувалася в Києві і проводила домашні матчі на «Оболонь-Арені» і НСК «Олімпійський».

    Зазначимо також, «Колос» вперше в своїй історії зіграє у кваліфікації Ліги Європи після того, як обіграв «Маріуполь» (1:0) у фіналі плей-офф чемпіонату України. У першому раунді клуб із Ковалівки зіграє з грецьким «Арісом», а в разі перемоги вийде на хорватську «Рієку».

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    Джерело: Sportarena.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України Андрій Павелко Ліга Європи стадіон ФК «Колос» (Ковалівка) ФК «Аріс» (Салоніки)
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