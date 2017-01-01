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    Володимир Кличко став автором популярного журналу (відео)

    Володимир Кличко став автором зимового випуску журналу «Das Erbe unserer Welt»
    Легендарний український боксер, дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко став автором зимового випуску журналу «Das Erbe unserer Welt» ( «Спадщина нашого світу») - спеціального видання, що виходить два рази на рік для передплатників німецького «National Geographic». У черговому випуску
    • Сьогодні, 12:25
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    Володимир Кличко став автором зимового випуску журналу «Das Erbe unserer Welt»

    Легендарний український боксер, дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко став автором зимового випуску журналу «Das Erbe unserer Welt» ( «Спадщина нашого світу») - спеціального видання, що виходить два рази на рік для передплатників німецького «National Geographic».

    У черговому випуску журналу, головним героєм якого став Мухаммед Алі, Володимир написав авторську колонку, яка відкривала серію матеріалів про великого боксера сучасності.

    «Із задоволенням написав колонку в зимовому випуску« Das Erbe unserer Welt ». Данина легенді», - прокоментував статтю сам Володимир.

    Джерело: klitschko-brothers.com

    Володимир Кличко бокс
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