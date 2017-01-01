Володимир Кличко став автором популярного журналу (відео)

Володимир Кличко став автором зимового випуску журналу «Das Erbe unserer Welt»

Легендарний український боксер, дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко став автором зимового випуску журналу «Das Erbe unserer Welt» ( «Спадщина нашого світу») - спеціального видання, що виходить два рази на рік для передплатників німецького «National Geographic». У черговому випуску



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Кличко став автором зимового випуску журналу «Das Erbe unserer Welt»

Легендарний український боксер, дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко став автором зимового випуску журналу «Das Erbe unserer Welt» ( «Спадщина нашого світу») - спеціального видання, що виходить два рази на рік для передплатників німецького «National Geographic».

У черговому випуску журналу, головним героєм якого став Мухаммед Алі, Володимир написав авторську колонку, яка відкривала серію матеріалів про великого боксера сучасності.

«Із задоволенням написав колонку в зимовому випуску« Das Erbe unserer Welt ». Данина легенді», - прокоментував статтю сам Володимир.

Джерело: klitschko-brothers.com